Президент США Дональд Трамп приехал в Китай и вместо традиционных обвинений в нечестной торговле похвалил Пекин за заботу о собственных гражданах и возложил вину за торговый дефицит на своих предшественников в Белом доме, сообщает Би-би-си.

В рамках китайского визита Трампа американские компании подписали торговых соглашений на общую сумму 250 млрд долларов, однако эксперты не спешат радоваться. Многие из этих договоренностей не подкреплены контрактами и рискуют остаться на бумаге, а благосклонность Трампа может улетучиться, как только он вернется домой, предупреждают они.

Поездка в Китай - часть двенадцатидневного тура Трампа по Азии. Во вторник он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

Американский президент долгое время открыто осуждал дефицит в торговле США с Китаем и винил Пекин в нечестной игре. В прошлом году США потратили на китайский импорт на 347 млрд долларов больше, чем заработали на продаже своих товаров в Китай.

Трамп по-прежнему считает условия торгового сотрудничества "нечестными" и "односторонними", однако теперь винит в этом предыдущие администрации США.

"Я не виню Китай. В конце концов, как можно обвинять государство за то, что оно действует в интересах собственных граждан за счет других стран?" - сказал Трамп на церемонии подписания соглашений. "Я отношусь к Китаю с большим доверием", - добавил он.

Детали соглашений

Соглашения на четверть триллиона долларов включают добычу сланцевого и сжиженного природного газа, а также совместные авиапроекты. На подписании присутствовали руководители General Motors, GE и Goldman Sachs.

Правда, в этот пакет могли войти "сделки, которые обсуждались до этого, некоторые потенциально возможные сделки, договоренности, которые могут быть никогда не реализованы, и сделки, которые будут закрыты в ближайшее время", говорит исполнительный директор Азиатского торгового центра Дебора Элмс.

"Озвученная сумма достаточно велика и звучит убедительно. Она, конечно, впечатляет. Детали же имеют куда меньше значения для обоих лидеров". Элмс отмечает и непостоянство Трампа.

"Трамп известен тем, что любезен при личных встречах, однако кардинально меняется после них. Я не думаю, что его беспокойство относительно неравных условий торговли с Китаем быстро улетучится", - говорит она.

О чем договорились

Министр торговли США Уилбур Росс признал, что часть договоренностей с китайскими компаниями - лишь меморандумы о намерениях, а не твердые контракты.



Сделки, анонсированные на этой неделе, включают:



Соглашение между "Боингом" и "Авиационной компанией Китая" на поставку 300 самолетов общей стоимостью 37 млрд долларов.

Соглашение об инвестиции 43 млрд долларов в добычу сжиженного природного газа на Аляске

Предварительное соглашение между телекоммуникационной компанией Qualcomm и китайскими производителями смартфонов Xiamoi, OPPO и Vivo. Сделка оценивается в 12 млрд долларов

Неподтвержденная сделка на 5 млрд долларов на поставку соевых бобов из США в Китай