Более 180 человек – представители местной власти, председатели дехканских хозяйств, представители государственных и частных предприятий, поставщики сельхозмашин и техники – ознакомились с проектом ECTAP – «Проект повышения конкурентоспособности таджикского агробизнеса» - в рамках Дня открытых дверей.

Мероприятия было организовано в начале ноября представителями проекта ECTAP и сотрудниками Банка Эсхата в г. Пенджикент.

Это был очередной ознакомительный этап проекта, с которым на этот раз планировалось посетить город Пенджикент. Проект охватил представителей аграрного сектора Пенджикентского района и района Айни.

Аграрии Пенджикента знакомятся с проектом Банк Эсхата

Для дехканских хозяйств и частных предпринимателей проект является отличной возможностью получить доступные кредиты для развития отраслей семеноводства, садоводства, виноградарства, животноводства и обеспечения населения мясной и молочной продукцией.

Представители аграрного сектора смогли воочию посмотреть на сельхозмашины и сельхоз оборудования, которые были продемонстрированы ЗАО «Агротехсервис», кооперативом «Сароб» и компанией «АКТЕК».

В ходе встречи представители проекта Усмонкул Баротов и Кристоф Кордонье, а также Парвин Джабборов и Шоахмад Мирзоахмедов презентовали проект, а Алиджон Сулейманов – координатор по Агрокредитованию Банка Эсхата ознакомил присутствующих с условиями Агролизинга, предоставляемый Банком Эсхата в рамках проекта ECTAP.

Аграрии Пенджикента знакомятся с проектом Банк Эсхата

Первый заместитель председателя Пенджикентского района Илхом Сатторов, подчеркнул актуальность данного проекта, отметив, что аграрный сектор страны нуждается в такого рода финансово-технической и грантовой поддержке, как проект ECTAP.

Напоминаем, что проект ECTAP предусматривает финансирование покупок сельхозмашин и оборудования. При этом клиенты имеют возможность получения гранта в размере 20% от стоимости кредита. Такое финансирование позволит дехканам эффективно и без трудностей выполнять работы и получать хорошие результаты в итоге проведенных сельскохозяйственных работ.

Банк Эсхата, являясь сторонником развития аграрного сектора страны, принимает активное участие в проекте ECTAP, предоставляя льготные кредиты дехканским хозяйствам и частным предпринимателям из аграрного сектора.

Проект финансируется Европейским Банком Реконструкции и Развития и Европейским Союзом.

