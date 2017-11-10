Если большинство участников проекта «Таджикистан: поколение Next» добились успеха в основном за пределами республики, то наш очередной герой - основатель дизайн-студии Cool Design Cафарбек Сабзалиев – один из тех, кто прославился своим трудом и талантом здесь и сейчас. Проекты его студии – новый ландшафтный дизайн железнодорожного и автомобильного моста, ведущего к аэропорту, а также бульвар недалеко от городского железнодорожного вокзала – стали настоящим сюрпризом для жителей столицы.

- Я родился в городе Душанбе, а вырос в Хороге, где учился в лицее Ага Хана, - рассказывает он. - В Душанбе окончил Политехнический институт и в настоящее время живу и работаю здесь, в столице. Оба этих прекрасных города, где я провел и провожу лучшие годы жизни, для меня родные.

О генетическом факторе

- С детских лет меня привлекало искусство, особенно изобразительное. На мой выбор повлияло и то, что многие мои близкие родственники и со стороны матери, и со стороны отца известны в Таджикистане и за его пределами своими творческими достижениями в разных сферах искусства. Известный таджикский (советский) поэт Мирсаид Миршакар - двоюродный брат дедушки, певица Нукра Рахматова - моя бабушка. И генетика, и воспитание много значат в формировании личности каждого человека. Тем не менее, очень многое зависит и от самого человека, его силы воли и мотивации. Кроме того, огромное значение имеет социальное окружение, в котором живут люди.

Мост на улице А. Дониша

О стремлении к совершенству

- Я с большим удовольствием рисовал и рисую как карандашом, так и на компьютере. Это очень интересный процесс. К счастью, моя работа доставляет мне громадное удовольствие, так как я занимаюсь тем, что очень люблю и ценю.

Когда я начинаю работать, сразу представляю себе результат. Моя работа должна радовать не только заказчиков, но и других людей и меня самого. На мой взгляд, дизайн - это стремление к совершенству и идеалу.

О выборе жизненного пути

- Занимаясь любимым делом, я зарабатываю на жизнь. В принципе, каждый творческий человек должен заниматься тем, что доставляет ему удовольствие.

Очень многое зависит от родителей, которые должны помочь своим детям в выборе жизненного пути. К счастью, мои родители в этом плане не ошиблись.

О своей команде

- Порой молодым талантливым ребятам бывает очень трудно найти свою нишу в профессиональной сфере. Я тоже из поколения молодых специалистов, которым было трудно. Но благодаря труду, вере в себя, поддержке семьи и друзей я смог создать дизайнерскую фирму, пригласил на работу талантливых ребят, и вместе мы смогли работать на профессиональном уровне и держим марку до сих пор.

Мини-парк рядом с «Садбаргом»

Моя команда - это: Шариф Доргабеков, Исриб Муалифшоев, Саидкамолиддин Саидкамолиддинов, Лоик Бобиллоев, Назархудо Додихудоев, Абдусалом Исмонов и Ризвон Гарибшоев. Мы основали свою команду еще в школьные годы и до сих пор работаем вместе. И название компании мы придумали вместе - COOL Design – «крутой дизайн».

Ребята молодые, и идей очень много. Надеюсь, в скором времени мы сможем своими новыми работами удивлять и радовать наших клиентов.

О невидной части айсберга

- Мы с ребятами работаем в режиме нон-стоп. У нас нет никакого графика – типа пришел в 8-9 и ушел в 5-6. Это не про нас. Иногда бывает, что мы работаем и живем в своем офисе сутками. Никто нас не заставляет так упорно трудиться, просто мы любим свою работу, и это является главным движущим фактором. Я никогда не стремлюсь властвовать над ребятами, поэтому они меня уважают не из-за того, что я начальник, а из-за того, что я могу их всячески мотивировать. Я также не люблю быть бизнесменом, мое кредо – это творить интерьер, архитектура и ландшафт произведения.

Мини-парк рядом с «Садбаргом»

О карьере

- Сначала я занимался графическим дизайном по необходимости. Работал в компании «Промоушен» и на Форексе. В это время я параллельно учился, а также прошел практику в сфере архитектуры и дизайна в Стамбуле (Турции), после чего организовал курсы для других молодых ребят, которые нуждались в этом. По специальности я архитектор-дизайнер, и это не вопрос тренда - переход на интерьер-дизайн, а моя основная профессия.

О новом мини-парке

- Мы разработали достаточно лаконичный ландшафтный дизайн. Вначале были идеи, затем появились персонажи, которые гармонично заняли свои места в парке. При этом нас вдохновляли скульптуры с глубоким философским смыслом и национальным колоритом.

Я думаю, что каждый человек должен стремиться по мере своих возможностей внести вклад в улучшение своего города, тем более такого прекрасного города, как Душанбе.

Мини-парк рядом с «Садбаргом»

Кстати, в тендере наряду с местными дизайнерскими компаниями участвовали также китайские и иранские, у которых наверняка больше опыта. Мы очень рады и горды тем, что председатель Душанбе Рустам Эмомали выбрал именно наш проект.

О золотых листьях тюльпана

- За основу дизайна железнодорожного моста, ведущего к аэропорту, заказчиком которого является Государственное унитарное предприятие “ТЖД”, мы взяли всеми любимые тюльпаны, которые негласно являются символом таджикской столицы. Была даже песня в советское время Аиды Ведищевой, где говорилось, что Душанбе - город нежно цветущих тюльпанов. И кстати, пользуясь моментом, хочу выразить благодарность начальнику ГУП “ТЖД” Мирзоали Комилу Джумахону за доверие.

О планах

- В будущем мы с командой хотим выйти на международный уровень и представить Таджикистан на международной арене в области архитектуры и дизайна.

В целом, талантливых молодых ребят в Таджикистане много, и, возможно, если мы создадим Ассоциацию молодых талантов Таджикистана, то сможем удивить мир.

Я уверен, что мы сможем оправдать возложенное на нас доверие. Мы постараемся сделать нашу столицу максимально красивой, чтобы ее жители, а именно молодежь, которая всегда находится в поиске новых воодушевлений, радовались и больше любили свой город.

Сафарбек Сабзалиев за работой

О семье

- Свободного времени у меня бывает мало. Посвящаю его семье. Люблю смотреть хорошие фильмы.

У меня растут трое замечательных сыновей, и я стремлюсь воспитать их так же, как воспитали меня мои любимые отец и мать. Именно мои родители пробудили во мне уверенность в себе и веру в лучшее будущее, за что я им безмерно благодарен. Нас в семье тоже трое братьев, и я хочу, чтобы мои дети, как и мы, стали достойными людьми.

Моя супруга – мой источник вдохновения, а семья – это главная ценность в моей жизни.