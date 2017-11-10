80 лет назад, в ноябре 1937 года, завершилось строительство первой очереди Вахшской ирригационной системы.

В 1931 году правительство приняло постановление о начале строительства Вахшской ирригационной системы. Вахшстрой был объявлен Всесоюзной ударной стройкой наряду со строительством Днепрогэса, Магнитогорского металлургического комбината, Волгоградского и Харьковского тракторных заводов. Все республики поставляли Вахшстрою современную технику, со всех концов Советского Союза приезжали рабочие, строители, специалисты-мелиораторы.

Советской стране некогда было ждать. Стране нужен был тонковолокнистый хлопок. И тогда руководители решились на грандиозный проект Вахшского ирригационного строительства, создававшего базу для разведения египетского хлопка, освобождавшего страну от его импорта.

Вахшская долина была малонаселенной. Своей рабочей силы не имела. Поэтому было решено, что работы здесь должны быть механизированы в предельно возможной степени. Правительство обеспечило Вахшстрой самой современной высокопроизводительной землеройной техникой. Такого количества механизмов не имела ни одна ирригационная стройка в мире. На строительстве Вахшской ирригационной системы работало 28 экскаваторов типа драглайн, закупленных в США. Из крупных городов России – Москвы, Ленинграда, Сталинграда - было отправлено на строительство свыше 300 автомашин, более 500 тракторов, тысячи вагонов строительных материалов. Кроме этого Союзтранс выделил для перевозки грузов Вахшстроя тысячу лошадей и до 2 тысяч верблюдов.

Строить канал на Вахше прибыли тысячи жителей Таджикистана и других союзных республик. В одном из газетных очерков так описывалось начало строительства: «По безводью, в …жару пешком шли к головному участку люди. Верблюды и кони тащили части экскаваторов и бревна. Пустыню изрезывали бесконечными колеями, как будто это было движение колоссальных военных отрядов».

В 1937 году завершилось строительство первой очереди Вахшской ирригационной системы. За годы строительства капиталовложения в сооружение составили 106 миллионов рублей, гигантская по тем временам сумма. Треть от которой была оплачена золотом для покупки дорогостоящей импортной землеройной техники. Эти средства полностью отпустило правительство СССР.

Прошли десятилетия. Сегодня Вахшская долина по праву носит название Солнечной – это города и районные центры, промышленные предприятия, развитые фермерские хозяйства, и все это стало возможным благодаря строительству Вахшской ирригационной системы.

В 1937 году в Союзной и местной прессе были опубликованы фотографии, посвященные строительству Вахшской оросительной системы, снимки ставшие историей, которые сегодня и вы можете увидеть.