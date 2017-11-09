В 2011-2016 годах объем иностранных инвестиций в Узбекистан снизился на 40 процентов – с $3,3 млрд до $1,9 млрд. Об этом было заявлено 8 ноября в Ташкенте в ходе международного круглого стола, посвященного вопросам совершенствования инвестиционного климата, сообщает «Спутник».

Председатель Государственного комитета по инвестициям (ГКИ) Азим Ахмедхаджаев заявил, что с начала 2017 года в республику смогли привлечь $4,2 млрд инвестиций, из которых более $3 млрд – прямые иностранные, передает «Коммерсант.Uz».

«Раньше Узбекистан находился среди малоразвитых стран, - признал Ахмедхаджаев на круглом столе. - Сейчас занимаем ведущие позиции по сравнению со странами Азии. Наша цель амбициозна – мы хотим войти в число ведущих 20 стран в рамках этого доклада [Doing Business] к 2025 году. По мере продвижения к этой цели мы должны доработать инвестиционную политику».

Для этого ГКИ подготовил проект Инвестиционного кодекса, он выложен на портале по обсуждению нормативно-правовых актов. В документе говорится о наличии серьезных проблем в инвестиционной сфере. Факторами, ухудшающими условия инвестирования, названы следующие:

- возложение на инвесторов обязательств без учета их прав и интересов;

- факты вмешательства государственных органов в хозяйственную деятельность;

- возложение на инвесторов обязательств по приобретению материалов, оборудования, его компонентов и других товаров, в которых они не заинтересованы по цене и качеству;

- отдельные случаи по завышению долговой нагрузки во вновь создаваемых предприятиях;

- отсутствие эффективной и современной системы мониторинга предоставляемых налоговых и таможенных льгот, а также государственных гарантий.

Авторы законопроекта заявляют о необходимости защитить инвесторов от:

- неправомерного отчуждения и конфискации собственности и результатов их деятельности;

- непредсказуемых и неблагоприятных действий отдельных органов государственного управления, которые негативно отражаются на базовых условиях хозяйственной деятельности и ухудшают деловой климат;

- практики пересмотра и отмены результатов приватизации и так далее.

Несмотря на большой массив нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность, защита прав и интересов инвесторов не обеспечивается ни в административно-правовом, ни в судебном порядке. Подзаконные акты превалируют над законами Узбекистана, частые изменения в законодательстве делает инвестиционный климат непредсказуемым и непривлекательным для иностранных инвесторов. Не работает статья 3 закона «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов», согласно которой поправки, ухудшающие условия инвестирования, не действуют в отношении иностранных инвесторов в течение десяти лет с момента инвестирования. Все эти факторы стали причиной разработки Инвестиционного кодекса, в котором будут консолидированы все разрозненно действующие законодательные акты.

Напомним, в период правления Ислама Каримова Узбекистан заявлял только об успехах в деле привлечения инвестиций. К примеру, в ноябре 2015 года, открывая международный инвестиционный форум, первый вице-премьер Узбекистана Рустам Азимов заявил, что Узбекистан добился высоких результатов в экономике и производстве благодаря сильной инвестиционной политике, «которая несмотря на внешний негативный фон во всем мире, у нас продолжает укрепляться и расти. Этому способствует именно тот факт, что все иностранные инвестиции в Узбекистане и права инвесторов надежно защищены. Более того, для них здесь созданы наилучшие условия для эффективной и стабильной деятельности», - цитирует Азимова правительственная газета «Народное слово».