8 ноября 2016 года Дональд Трамп был избран президентом США. Почти год его правления отмечен рекордно низкими рейтингами, а исполнение многих его обещаний блокируется конгрессом. Как Трамп добился непопулярности — в обзоре РБК.

20 января 2017 года состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа, сопровождавшаяся протестами по всей стране. Его рейтинг за первые 278 дней работы достиг рекордно низких отметок: показатели доверия к президенту ниже, чем у всех предшественников за указанный период.

За это время Трамп успел объявить конкурс на строительство стены на границе с Мексикой (одно из самых громких обещаний его кампании), отменить, а затем приостановить отмену реформы здравоохранения Obamacare, представить «крупнейшую в истории страны» налоговую реформу, подписать закон, ограничивающий въезд в США мигрантов, выйти из Парижского соглашения по климату и обострить отношения с КНДР.

Все это происходило на фоне начавшегося расследования о вмешательстве России в выборы президента США и связей членов команды Трампа с россиянами.

Максимально низкой границы рейтинг Трампа достиг в августе, опустившись до 34%. По данным портала Fivethirtyeight.com, агрегирующего результаты основных опросов общественного мнения в США, с конца Второй мировой войны уровень поддержки за первые 278 дней работы сопоставимо падал только у Джеральда Форда: его одобряли всего 34,8% населения.

Самый высокий рейтинг доверия за историю наблюдений был у Джорджа Буша-младшего: показатель достиг рекордных 88,4% после событий 11 сентября.

Как Трамп выполняет предвыборные обещания

Выход из Транстихоокеанского партнерства (ТТП)

23 января 2017 года Трамп подписал меморандум о выходе США из соглашения. Президент критиковал его за то, что оно помогало бы созданию рабочих мест за пределами США. В ТТП должны были войти 12 стран — США, Япония, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Бруней, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Мексика, Чили и Перу, объединяющие 800 млн человек и 40% мирового ВВП - ВЫПОЛНИЛ

Строительство нефтепровода Keystone XL

24 марта 2017 года Трамп объявил, что его администрация одобрила строительство нефтепровода, которое было заблокировано при президенте Бараке Обаме после протестов индейских племен и экологов - ВЫПОЛНИЛ

Защита американского рынка

18 апреля 2017 года Трамп подписал указ «Покупай американское, нанимай американцев». Однако рекомендации по выполнению указа федеральные агентства должны представить только к 24 ноября 2017 года - ВЫПОЛНИЛ

Пересмотр условий НАФТА

27 апреля 2017 года Трамп заявил, что США не будут выходить из североамериканского соглашения о свободной торговле, но начнут переговоры с Канадой и Мексикой по изменению его условий. Очередной раунд переговоров прошел в октябре, стороны договорились продолжить их в 2018 году - В ПРОЦЕССЕ

Реформа здравоохранения / отмена Obamacare

С начала правления Трампа сенат два раза провалил голосование по отмене Obamacare. 31 октября национальный комитет Республиканской партии запустил рекламный ролик, в котором Трамп обещает исправить ситуацию с отменой Obamacare, обвиняя в неудаче республиканцев и демократов - В ПРОЦЕССЕ

Строительство стены на границе с Мексикой

25 января подписан указ о строительстве пограничной стены. Объявлен проектный конкурс. В сентябре в Сан-Диего началось строительство прототипов стены, которые должны будут одобрить чиновники - В ПРОЦЕССЕ

Выход из Парижского соглашения по климату

1 июня Трамп объявил о выходе из соглашения, хотя до этого сообщалось, что его дочь Иванка и зять Джаред Кушнер отговорили президента от этого шага. Фактически выход из соглашения состоится только к 2020 году -ВЫПОЛНИЛ

Ужесточение миграционного законодательства

Первый указ об «экстремальном отборе» иммигрантов, согласно которому в страну был ограничен въезд мигрантов и остановлена программа приема беженцев, президент подписал 27 января, однако он был заблокирован судами. 6 марта Трамп подписал обновленный указ, однако и его исполнение было оспорено в судах - В ПРОЦЕССЕ

Внесение Китая в список валютных манипуляторов

США отказались объявлять Китай и других торговых партнеров валютными манипуляторами - НЕ ВЫПОЛНИЛ

Налоговая реформа

27 сентября 2017 года Трамп представил свой план налоговой реформы, однако конгресс еще его не рассматривал - В ПРОЦЕССЕ.