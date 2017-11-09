Руководство «Умед-88» готово полностью вернуть государству полученный кредит с процентами, заявил «АП» адвокат руководителей компании «Умед-88».

Задержанные в средине октября антикоррупционным ведомством республики физический учредитель топливозаправочной компании «Умед-88» Раджабали Одинаев и директор компании Идибек Ибрагимов готовы за счет продажи имущества компании и личного имущества полностью погасить полученный кредит в размере 171 миллиона сомони с учетом процентов, заявил в интервью «АП» адвокат задержанных Абубакр Кулматов.

По его словам, кроме вышеназванных лиц, на сегодня никто из сотрудников компании «Умед-88» больше не задержан. «Только племянник Р. Одинаева – Саидмумин Одинаев, который официально является учредителем компании, находится под подпиской о невыезде», - сообщил адвокат.

Он назвал сообщения некоторых СМИ о том, что в отношении его подзащитных возбуждено уголовное дело по фактам контрабанды и незаконного получения кредита, не обоснованными.

«В отношении Одинаева и Ибрагимова возбуждено уголовное дело по двум статьям УК Таджикистана - 246, часть 3, пункт «б» (хищение средств, выданных в качестве кредита в особо крупном размере) и 295, часть 2 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия)», - сообщил Кулматов.

Он также заявил, что до момента ареста Р. Одинаева и И. Ибрагимова компания «Умед-88» вернула Минфину свыше 33 миллионов сомони.

«На сегодняшний день «Умед-88» готова немедленно направить на строительство Рогунской ГЭС бензин на общую сумму свыше 3,5 миллионов сомони», - отметил адвокат.

«Раджабали Одинаев, его коллеги, родственники неоднократно заявляли и заявляют, что готовы вернуть всю сумму полученного кредита с процентами Минфину, но взамен просят следствие отпустить их под подписку о невыезде», - заявил адвокат.

Защитник также заявил, что еще в июне прошлого года Высший экономический суд Таджикистана оценил имущество компании «Умед-88» в более чем 173 миллиона сомони, «и, по просьбе Минфина, наложил на него арест».

«После наложения ареста на имущество компании можно было и не арестовать его руководителей», - считает адвокат.

Он также опроверг и назвал несоответствующими действительности муссируемые в обществе слухи о том, что Раджабали Одинаев готовился сбежать из Таджикистана.

«В начале октября в Душанбе был задержан Идибек Ибрагимов, в это время Одинаев находился в Москве. Узнав об аресте своего коллеги, он 8 октября авиарейсом из Москвы вернулся в Душанбе», - отметил Кулматов.

Адвокат отмечает, что в средине октября суд столичного района Фирдавси дал санкцию на арест Р. Одинаева и И. Ибрагимова сроком на два месяца, протест адвоката по данному поводу был отклонен судом города Душанбе.

«С момента ареста моих подзащитных я имел всего три встречи с ними, и все три встречи проходили в присутствии оперативных сотрудников СИЗО Минюста, хотя законодательство Таджикистана дает право адвокатам встречаться со своим подзащитными наедине. Кроме того, несмотря на официально разращение антикоррупционного ведомства, начальство СИЗО Минюста, где содержатся мои подзащитные, не всегда разрешает мне встречаться с ними, ссылаясь на указания «сверху», - заявил адвокат.

Адвокат также сообщил, что с момента создания компании "Умед-88" все полученные ранее кредиты были погашены своевременно, а в бюджет республики компания за годы существования перечислила в качестве налоговых выплат сумму в более 2 миллиарда сомони.

Напомним, 23 октября антикоррупционное ведомство Таджикистана официально подтвердило задержание руководства компании «Умед-88». Они подозреваются в злоупотреблении служебными полномочиями и хищении средств полученного государственного кредита в особо крупном размере.

Как сообщается на сайте Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе против коррупции, 15 мая 2015 года ОАО «Рогунская ГЭС», Министерство финансов и ООО «Умед-88 подписали трехстороннее кредитное соглашение, в котором «Рогунская ГЭС» выступает в качестве кредитора, а Минфин и «Умед-88» - заемщиками.

Подписанный документ (адвокат Раджабали Одинаева обладает копией данного документа, который со стороны минфина подписан министром финансов РТ Абдусаломом Курбониёном) предполагает предоставление компании «Умед-88» 171 миллиона сомони «для развития агропромышленного комплекса в РТ посредством обеспечения аграрных хозяйств дизельным топливом».

Заемщики должны были вернуть предоставленные средства не позднее 31 декабря 2015 года.

В сообщении антикоррупции также сообщается, что директор ООО «Умед-88» Идибек Ибрагимов, по предварительному сговору с учредителем компании Раджабали Одинаевым и другими ответственными лицами, незаконно получили государственный кредит в особо крупном размере.

Отмечается, что «воспользовавшись своими служебными полномочиями, вопреки интересам государства, с грубым нарушением требований кредитного соглашения» руководство «Умед-88» занимается «нецелевым использованием» полученных средств. В частности, более 74 миллионов сомони в мае-июне 2015 года были направлены на погашение задолженностей компании перед ГСБ «Амонатбанк» и ОАО «Таджиксодиротбанк».

«Кроме того, - подчеркивается в сообщении антикоррупционного ведомства, - ответственные лица компании «Умед-88» также получили кредиты в особо крупном размере в других банках страны». В настоящее время компания должна 26 миллионов сомони и 4,5 миллионов долларов ГСБ «Амонатбанк» и ОАО «Агроинвестбанк».

Таким образом, в отношении Раджабали Одинаева и Идибека Ибрагимова и других ответственных лиц (не уточняются, - ред.) возбуждено уголовное дело по статьям 246, часть 3, пункт «б» (хищение средств, выданных в качестве кредита в особо крупном размере), 264, часть 2 (незаконное получение кредита) и 295, часть 2 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК РТ.

Ранее в антикоррупционном ведомстве «АП» сообщили, что руководство компании «Умед-88» было задержано еще 14 октября, сразу после критики со стороны президента Таджикистана Эмомали Рахмона в ходе его встречи с таджикскими предпринимателями.

Президент тогда заявил, что «Министерством финансов из госбюджета разными непонятными способами были предоставлены компании «Умед-88» средства в размере 170 миллионов сомони». И эти средства ООО «Умед – 88» уже в течение почти 4 лет не может вернуть государству, заявил президент.

Средства, по словам Эмомали Рахмона, компания получила по ставке 18% (для сравнения: средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте составляет 30,46%, - ред.).

Глава государства назвал такие действия сотрудников Минфина «безответственными», отметив, что по предоставлению этих средств «нет сведений». Он поручил привлечь к ответственности виновных.

На следующий день после заявления главы государства со всех автозаправочных станций «Умед-88» сняли вывески с названием компании.

Компания «Умед-88» в течение более 20 лет занималась поставкой и розничной реализацией нефтепродуктов в Таджикистане. В основном компания импортировала бензин и дизельное топливо из России и Казахстана, которые впоследствии поступали на принадлежавшие ей сети автозаправок - более 70 АЗС по всей республике.

До прошлого года «Умед-88», наряду с компаниями «Газпромнефть-Таджикистан», «Таджик Петролиум» и «Аурум Спика», находилась в реестре хозяйствующих субъектов, которые занимают доминирующее положение на топливном рынке страны. В этом году «Умед-88» была исключена из этого списка в связи со снижением ее доли на рынке.

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