Государственное информационное агентство Туркменистана рассказало, как Гурбангулы Бердымухамедов виртуозно сыграл в баскетбол на велосипеде, пишет Informburo.kz.
Президент Туркменистана посетил многопрофильный спорткомплекс "Аваза" и, как сообщает агентство, по обыкновению начал очередной рабочий день с физкультурной разминки и спортивных упражнений, выполнив ряд упражнений на снарядах в тренажёрном зале спортивного комплекса.
"Глава государства продемонстрировал возможность виртуозного сочетания езды на велосипеде с игрой в баскетбол. Президент прямо на велосипеде, совершая баскетбольный проход, каждый раз точно забрасывал мяч в корзину", – говорится в сообщении государственного агентства.
К сожалению, на видео велосипедно-баскетбольное двоеборье Гурбангулы Бердымухамедова никто не запечатлел. Информация сопровождается только фотографией.
В публикации поясняется, что прекрасная физическая подготовка Бердымухамедова – результат регулярных занятий различными спортивными дисциплинами. И даже находясь на отдыхе, туркменский лидер, не изменяя своим правилам, совмещает важные государственные дела с занятиями спортом.
Затем соратники президента состязались в играх в баскетбол, волейбол, настольный теннис и боулинг. Следуя примеру главы государства, широко пропагандирующего принципы здорового образа жизни, они активно занимаются самыми разными видами спорта.
По тексту далее сообщается, что в завершение своего спортивного дня глава государства совершил велопрогулку по территории морского курорта, полюбовался морскими просторами и живописными пейзажам и отбыл с места события.
Ранее общественность узнала о недюжинных способностях президента туркменистана в верховой езде, управлении вертолетом, пении собственных песен и искусстве диджеинга, напоминает "Открытая Азия".
Авторизуйтесь, пожалуйста
Citizen3 часа назад
а ещё сверходарённый Гурбангулы Бердымухамедов увлекается фотошопом)))
Местный3 часа назад
Я знаю этот вид напыщенных ослов:
Пусты, как барабан, а сколько громких слов!
Они - рабы имен. Составь себе лишь имя,
И ползать пред тобой любой из них готов.
О.Хайям