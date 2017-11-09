По итогам закрытия торгов 8 ноября капитализация Apple превысила 900 миллиардов долларов, установив новый рекорд в истории компании. Акции Apple на закрытии торговались на уровне чуть более 176 долларов, пишет Медуза со ссылкой на CNBC.

В начале ноября капитализация компании ненадолго превышала отметку 900 миллиардов долларов в ходе торгов, но теперь это было впервые зафиксировано после закрытия биржи.

Как отмечает CNBC, рост стоимости акций произошел на фоне успеха iPhone X, который поступил в продажу в начале ноября. Помимо этого квартальная отчетность компании оказалась лучше, чем предсказывали аналитики.

Apple — самая дорогая публичная компания по рыночной капитализации. В 2012 году она впервые установила исторический рекорд по капитализации акций среди любых публичных компаний.

Ожидается, что в скором времени стоимость компании может превысить триллион долларов.