В городе Канибадам по поручению начальника городского управления милиции впервые проведен подворный обход с целью выявления детей, чьи родители находятся в трудовой миграции. В результате мероприятия установлено, что в городе с 200-тысячным населением 15,8 тысячи отцов и матерей выехали на заработки и не имеют возможности воспитывать своих чад.

Во многих случаях оба родителя отправились в Россию, оставив детей на попечение бабушек и дедушек. Сколько всего несовершеннолетних воспитываются без родителей-мигрантов, не сообщается, но, если учесть, что в среднестатистической таджикской семье минимум 2-3 ребенка, то речь может идти о десятках тысяч в одном только Канибадаме. А если провести подобный учет и в других городах и районах республики с населением 8,5 миллионов, то масштабы проблемы могут затмить воображение, пишет ИА "Фергана".

Дети улицы – дети мигрантов

В административном центре северного Таджикистана – городе Худжанде – действует государственный реабилитационный центр по защите прав ребенка. В центре есть общежитие, где проживают дети, которые по различным причинам оказались на улице. По словам его директора Тухфахон Эргашевой, за 7 лет деятельности центра здесь прошли реабилитацию более 500 детей. Анализ показал, что родители каждого третьего ребенка находятся на заработках. Они оставляют своих детей кому-то из родственников и уезжают в миграцию на несколько лет.

А родственники зачастую не могут или не хотят за ними смотреть. Оставшиеся без родительского контроля дети оказываются на улице.

В центр по направлению комиссии по делам несовершеннолетних Худжанда поступают безнадзорные дети, которые зачастую имели конфликт с законом. В настоящее время в центре проводят работу с 37 детьми, 23 из которых находятся здесь постоянно, а остальные приходят на занятия в дневное время. Дети участвуют в общественных работах, а также посещают разные курсы – вышивания, кулинарии, компьютерной грамотности, дизайна.

– Многие из этих ребят болеют. Некоторые нуждаются в серьезном лечении. Проблемы со здоровьем ребята «заработали» на улице, находясь в холоде и без необходимой заботы. Родители некоторых детей, помимо России, находятся в Турции и других странах. От них нет ни слуху, ни духу. Мы понимаем, что нужда заставляет наших сограждан покидать родные места и выезжать на заработки, но от этого страдают, в первую очередь, их дети, – отмечает Тухфахон Эргашева.

Молодая мама, просящая милостыню на улице в одном из таджикских городов

Сироты при живом отце

Пять лет назад в детский реабилитационный центр поступили братья – 12-летний Рустам и 9-летний Сиявуш (имена изменены). Мальчики являются уроженцами другого региона Таджикистана – Хатлонской области, что на юге республики. Их родители развелись, когда они были совсем маленькими. Отец оставил сыновей на попечение своей старой матери и уехал на заработки в Россию. В течение нескольких лет он не возвращался на родину.

За это время воспитывавшая внуков бабушка умерла. Родственники привезли детей в столицу – город Душанбе – и устроили их в городской интернат. Но ребята там долго не пробыли – сбежали обратно в свой родной город. Тогда родственники привезли детей в Худжанд, оставили в реабилитационном центре и больше их не посещали.

Ребята не могли ни читать, ни писать, так как до этого нигде не учились. Однако проявляли большое стремление к учебе. Мальчики стали посещать школу. За короткое время они освоили программу начальных классов и догнали своих сверстников. Сиявуш сейчас учится в восьмом классе и мечтает стать судьей. А Рустам, которому в следующем году исполнится 18 лет, оканчивает школу и планирует поступать на юридический факультет.

Сотрудники центра искренне желают, чтобы Рустам поступил на бюджетное отделение какого-нибудь вуза и получил место в общежитии. Ведь центр больше не сможет содержать его. Хотя и сейчас они не должны держать ребят у себя – по правилам, дети здесь могут находиться максимум три месяца. Но руководство центра каждые три месяца продлевают срок пребывания этих и еще нескольких детей, которым никуда идти.

«Не выставить же их на улицу, на произвол судьбы, - говорит Тухфахон Эргашева. - Нам всем и сотрудникам школы, где обучаются дети, жалко их».

Оказывается, два года тому назад отец мальчиков объявился – приехал в Таджикистан по каким-то своим делам. Как выяснилось, живет он в Москве. Дальние родственники мальчиков сообщили им, что отец находится в Душанбе и скоро приедет за ними в Худжанд. Несколько месяцев Рустам и Сиявуш ждали отца. Но он так и не приехал.

Кто заменит родителей?

По словам руководителя Центра поддержки гражданского общества «Консорциум инициатив» Дилором Атабаевой, дети, которых мигранты оставляют на родине, растут без любви, заботы и ласки, внимания и контроля со стороны родителей, что отражается на их воспитании, состоянии здоровья и развитии, учёбе и поведении. Оторванность от родителей делает их более уязвимыми и ранимыми, что в итоге может вылиться в проблемы психологического характера. Кроме того, такие дети более подвержены внешнему влиянию:

- Они легче поддаются обману, вербовке, навязыванию разных убеждений. Дети без одного или двух родителей несут меньшую ответственность за свое поведение и действия, что увеличивает вероятность их вовлечения в преступные деяния, - поясняет Дилором Атабаева.

Эксперты отмечают, что проблема отсутствия должного внимания со стороны родителей уже приносит неутешительные плоды в виде роста правонарушений в подростковой и молодежной среде, в том числе тяжких преступлений – покушений, убийств и изнасилований.

Кроме того, теряется преемственность поколений, когда моральные устои, ценности и традиции уступают место влиянию улицы и сомнительных компаний.

С этим согласна и молодой исследователь проблем детей мигрантов Гулсара Камолзода, которая отмечает, что никто и ничто не заменит ребенку родительское внимание и заботу:

- Самое дорогое, что могут подарить родители своим детям, – это время. Дети нуждаются в том, чтобы мамы и папы были с ними рядом, они нуждаются в совместном времяпровождении, общении, развлечениях, прогулках. Именно этого и нет у детей, чьи родители находятся на заработках за пределами республики, и никакие родственники не могут заменить им родительское тепло, - говорит она.

Без миграции не обойтись

Отсутствие достойно оплачиваемой работы заставляет сотни тысяч граждан Таджикистана выезжать на заработки за пределы страны. По статистике, ежегодный миграционный поток из Таджикистана в Россию составляет от 700 тысяч до одного миллиона человек. Таджикистан – аграрная республика, большинство населения которой в советские времена было занято земледелием. После распада Союза в результате реорганизации сельского хозяйства у руля дехканских (фермерских) хозяйств оказались люди, зачастую далекие от понимания сельского хозяйства.

Они стали владельцами земель, а потомственных дехкан поставили в положение батраков на своих участках. Бывшие дехкане, которых перестала кормить своя земля, вынуждены зарабатывать на кусок хлеба на чужбине. Почти в каждой дехканской семье отцы, а иногда и матери, находятся в трудовой миграции.

Уже более пяти лет в Таджикистане на разных уровнях и с участием международных организацией (ООН, МОМ, МОТ, ОБСЕ) обсуждается новый законопроект «О миграции». НПО республики предложили свой вариант законопроекта В случае принятии законопроекта, подготовленного общественными организациями, государство должно взять на себя обязательства, которые гарантируют социальную и правовую защиту мигрантов и членов их семей, в том числе детей, как внутри страны, так и за ее пределами.

Однако, по словам руководителя общественной организации «Перспектива+» Ойнихол Бобоназаровой, проект закона до сих пор нигде не издан и не вынесен на обсуждение общественности. Занимаясь регулированием количества людей на свадьбах и поминках, таджикские депутаты при этом откладывают принятие важного для тысяч таджикских семей законопроекта.

Мигранты играют существенную роль в экономике Таджикистана – около 35 процентов ВВП формируется за счет их денежных переводов. Сокращение этих переводов в том числе повлияло на кризис в банковской сфере, когда сразу 4 крупных банка в республике оказались неспособными выплачивать деньги вкладчикам и партнерам. То есть финансово-экономическая стабильность Таджикистана напрямую зависит от денег, которые зарабатывают мигранты, и, по всей вероятности, такая ситуация изменится не скоро.

А значит, тысячи таджикских детей так же, как Рустам и Сиявуш, рискуют остаться без родителей и оказаться на улице.