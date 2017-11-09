Молодежная сборная Таджикистана (U-19) под руководством главного тренера Мубина Эргашева выиграла в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Азии-2018 команду Узбекистана со счетом 1:0, сообщили в Федерации футбола Таджикистана.

Таким образом, «молодежка» Таджикистана заняла первое место в группе «В» и завоевала путевку в финальную часть соревнований, которая в следующем году пройдет в Индонезии.

Заключительный матч прошел сегодня на центральном стадионе Гиссара.

Таким образом, молодежная сборная Таджикистана с 10 очками расположилась на первом месте, сборная Узбекистана с 9 очками на втором и сборная Бангладеш с 7 очками на третьем месте таблицы континентального первенства.