Тверской суд Москвы отказался принять к рассмотрению иск Алексея Навального к президенту России Владимиру Путину с жалобой на незаконное действие или бездействие. Об этом 8 ноября сообщил глава юридической службы Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, пишет Медуза.

Он заметил, что пока не получил текст определения суда. При этом, по словам Жданова, в Кодексе административного судопроизводства есть только четыре основания для отказа в принятии иска и ни одно из них в данном случае неприменимо.

10:42 23 октября

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"Сложно сказать, какой пункт выбрала председатель суда Солопова, посмотрим, когда получим определение. Ставлю на то, что вообще написали, что Путин неподсуден никаким судам", - говорит Иван Джанов.

Навальный объявил о подаче иска к Путину 1 ноября. Поводом стали многочисленные отказы в согласовании митингов Навального в регионах. По мнению политика, причиной таких отказов стали указания от руководства страны.

После того, как местные власти стали отказывать в проведении митингов, Навальный обратился к собственникам помещений, чтобы они позволили ему встречаться со сторонниками у себя.

С сентября 2017 года Навальный начал поездки по стране в рамках своей предвыборной кампании. При этом по закону Навальный не может участвовать в выборах президента, так как имеет непогашенную судимость по тяжкой статье.