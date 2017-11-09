К колбасной продукции в нашей стране, как впрочем, во всем мире, нет особого доверия. А люди, ведущие здоровый образ жизни, давно отказались от этого продукта питания. Но колбасный цех «ЭКО-ХАСИБ» рушит все стереотипы, и предлагает сторонником правильного питания (ПП) пересмотреть свои взгляды и вкусы.

«ЭКО-ХАСИБ» - единственный в республике колбасный цех, работающий по принципу прозрачной кухни!

Колбасный цех «ЭКО-ХАСИБ» появился на рынке страны три года назад и за это время заслужил доверие многих жителей столицы, которые вот уже несколько лет являются постоянными клиентами цеха. Колбасный цех находится по адресу ул. Каххорова, 432 (ориентир Кожзавод).

Магазин расположен на ул. Каххорова, 432 (ориентир Кожзавод) ЭКО Хасиб

В магазине установлено четыре витрины, заполненные колбасными продуктами. В углу магазина – мясник, который разделывает мясо, отделяя его от костей, и затем через небольшое окошко передает мякоть внутрь цеха, а оставшиеся кости фасуются в суповые наборы и отправляются на витрину.

Первое, на что обращаешь внимание, это наличие прозрачной кухни (цеха) за прилавком, чтобы каждый гость мог при желании наблюдать за процессом приготовления выбранного им колбасного изделия. По словам технолога цеха «ЭКО-ХАСИБ», такая доступность и открытость стимулирует владельца и работников кухни содержать помещение в отличных санитарных условиях, что позволяет добиться особого уровня доверия между владельцем заведения и его гостями.

«С самого начала мы постарались установить тесные контакты с потребителями, - говорит технолог Лутфулло. - Каждый покупатель или гость нашего магазина может задать нам интересующие его вопросы, высказать свои пожелания или жалобы, и мы с радостью внемлем им, поскольку, таким образом, улучшаем качество своей продукции и удовлетворяем потребности самых привередливых и капризных гурманов».

Мясник, который разделывает мясо, отделяя его от костей Фото ЭКО Хасиб

Второй особенностью продукции цеха «ЭКО-ХАСИБ», определяющей вкус и качество колбас, является сырье. Все мясо, которое используется отечественным колбасным цехом, поставляется из экологически чистых сельских хозяйств страны.

«Наш скот питается исключительно травой и другим естественным кормом, их не «пичкают» химикатами и антибиотиками, поэтому мясо у них «здоровое», и продукция, изготавливаемая из него, не вызывает нареканий», - рассказывает технолог «ЭКО-ХАСИБ».

Витрина магазина с продукцией цеха Фото ЭКО Хасиб

В-третьих, производственная линейка колбасного цеха «ЭКО-ХАСИБ» составляет более 20 наименований, включающих в себя настоящие мясные деликатесы. Среди них полукопченая колбаса с чесноком (из говядины и баранины), копченая колбаса с красным перцем по турецкой рецептуре, колбаса с добавлением молотого перца и тмина, колбаса из баранины с добавлением фисташки, мускатного ореха. Кроме того, в магазине представлен широкий выбор национальной продукции: хасиб из бараньих внутренностей с рисом, конина (кази), копченый язык, прессованное мясо, холодец, копченный бараний курдюк (думба) и многое другое, рецепты которых были позаимствованы у опытных экспертов, работающих долгие годы в сфере обслуживания национальных мероприятий (свадеб и марака).

Витрины магазина с продукцией цеха ЭКО Хасиб

«Единственное, чего не найти в «ЭКО-ХАСИБ», так это куриных изделий, и на то есть веская причина. Дело в том, что некоторые куриные фабрики используют в своем производстве стимуляторы роста и антибиотики, а значит, это мясо нельзя назвать экологически чистым, - говорит технолог. Мы не можем себе позволить использовать в своем производстве такое «нездоровое» мясо, как, впрочем, и импортные заморозки, находящиеся в списке запрещенных продуктов в нашем цехе. Мы годами добивались репутации цеха, который не подводит и не обманывает своих покупателей.

Мы не используем зарубежные заморозки и куриное мясо, так как на некоторых куриных фабриках используют стимуляторы роста и антибиотики, что не экологично.

В-четвертых, рецептура и технология приготовления колбасных изделий цеха «ЭКО-ХАСИБ» соответствует признанному советскому Госстандарту. По словам технологов колбасного цеха, они позаимствовали этот рецепт из архивов.

«Нынешняя рецептура и технология при изготовлении колбас включает в себя слишком много вредных добавок. От таких псевдо колбас больше вреда, чем пользы, - подчеркивает технолог Лутфулло. – Единственные добавки, которые используются в продукции «ЭКО-ХАСИБ» - это натуральные приправы – мускатный орех, кориандр, фисташки, чеснок, перец и пр. продукты, которые мы покупаем на рынке».

Перед покупкой можно попробовать ЭКО Хасиб

Правда, некоторые изменения все же были внесены, поскольку практически во всех колбасах в советское время использовалась свинина, которую в «ЭКО-ХАСИБ» заменили на баранину.

Кстати, с недавнего времени продукцию колбасного цеха «ЭКО-ХАСИБ» можно продегустировать и приобрести не только непосредственно в самом цехе, но и в сети супермаркетов «Пайкар».

Для большего удобства посетителей, в магазине «ЭКО-ХАСИБ» работает небольшое кафе, где за чашечкой вкусного кофе или чая, можно попробовать вкус колбасных деликатесов, подогретых на мангале.

По всем вопросам можно связаться по номерам : +992 93 444 29 54 (viber/wechat), +992 91 755 60 65