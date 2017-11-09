За два месяца, прошедших с открытия в Узбекистане официальных пунктов обмена валюты, жители этой страны продали банкам $500 млн. Об этом на международном круглом столе в Ташкенте сообщил первый заместитель председатель Центрального банка Узбекистана Тимур Ишметов, передает «Коммерсант.Uz».

Напомним, указом от 2 сентября 2017 года президент Шавкат Мирзиёев разрешил населению продавать валюту в обменных пунктах при банках. 4 сентября Центробанк установил новый валютный курс на уровне 8100 сум за 1 доллар США, а на следующий день обменные пункты открылись практически во всех отделениях банков в Узбекистане.

Покупать иностранную валюту наличными населению пока не разрешили, поэтому «черный рынок» продолжает функционировать, несмотря на периодические облавы, совершаемые сотрудниками правоохранительных органов. В официальных обменниках сконвертировать в наличные сумы можно только доллары США, евро, британские фунты, швейцарские франки и японские йены.