При подсобном хозяйстве МВД РТ открылся новый цех по производству консервированной продукции.

Как сообщили в пресс-службе министерства, официальное открытие состоялось 7 ноября.

По данным источника, новый цех оснащён всем необходимым оборудованием. «Предприятие было построено за короткий срок, - сообщает источник. - А за сутки может производить более 86 тыс. консервированных изделий».

Продукты для производства собираются на подсобных хозяйствах министерства. «Теперь эта продукция будет обрабатываться в данном цехе», - сообщает пресс-служба.

По данным источника, вся готовая консервированная продукция направляется для обеспечения запасами личного состава спецподразделений МВД, солдат и офицеров Управления внутренних войск в зимний период.