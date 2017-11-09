Жанр: драма, детектив

Страна: Великобритания

Режиссёр: Сидни Люмет

В ролях: Джонни Депп, Мишель Пфайффер, Дейзи Ридли

Премьера в Душанбе: 9 ноября, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

Путешествие на одном из самых роскошных поездов Европы неожиданно превращается в одну из самых стильных и захватывающих загадок в истории. Фильм рассказывает историю тринадцати пассажиров поезда, каждый из которых находится под подозрением. И только сыщик должен как можно быстрее разгадать головоломку, прежде чем преступник нанесет новый удар.