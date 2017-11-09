Перспективы двустороннего сотрудничества 7 ноября обсудили заместитель министра иностранных дел Таджикистана Низомиддин Зохиди и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РТ Юе Бин.

Как сообщили в департаменте информации МИД РТ, стороны обсудили взаимодействия двух стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

По данным источника, Н.Зохиди отметил, что Таджикистан поддерживает инициативу китайской стороны «Один пояс, один путь», направленную на взаимодействие стран региона в улучшении экономической стабильности.

Концепция "Один пояс - один путь" - международная инициатива Китая, направленная на совершенствование существующих и создание новых торговых путей, транспортных, а также экономических коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, которая будет способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

Идея формирования была выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года.

"Один пояс - один путь" объединяет два проекта - "Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской Шелковый путь XXI века".