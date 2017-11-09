Политолог Шокирждон Хакимов уверен, что не афиширование визита министра иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифа и его встречи с таджикским коллегой связано с желанием уйти от возможно неудобных вопросов журналистов.

Шокирджон Хакимов напомнил, что взаимоотношения между Таджикистаном и Ираном в последнее время значительно ухудшились практически во всех отношениях.

- Весь этот конфликт не на пользу обеих стран. Дипломаты используют альтернативно приемы для регулирования и снятия напряжений между сторонами. Думаю, из этих соображений по инициативе, скорее всего, иранского внешнеполитического ведомства дипломаты, не афишируя, решили встретиться на уровне министров иностранных дел и найти алгоритмы, которые для начала могли бы привести к диалогу по более конкретным вопросам, с тем, чтобы возобновить сотрудничество между сторонами на основе взаимных компромиссов.

Политолог считает, что все-таки иранская сторона пойдет на то, чтобы впредь воздерживаться от всякого сотрудничества с лидерами ПИВТ и теми структурами, которые имеют отношение к этой организации.

- Прежде всего, имеется в виду, что теперь, возможно, на многие международные и региональные мероприятия, проводимые в этой стране, Тегеран будут стараться не приглашать оппозиционные круги Таджикистана.

Также, по мнению Хакимова, на этой встрече, вероятно, будут обсуждены вопросы, связанные с претензиями Ирана к Таджикистану по «делу Занждани».

Напомним, в 2014 году иранская сторона заявила, что 2 миллиарда 700 миллионов долларов в период президентства Ахмадинеджада были переведены на счета фиктивного банка Бабака Занджани в Таджикистане, потом все эти деньги пропали. Позже национальный банк Таджикистана опроверг эти утверждения.

- В зависимости от регулирования этих моментов будет подготовлена почва для организации встреч на уровне глав государств обеих стран в целях восстановления и расширения двустороннего сотрудничества, - считает политолог.