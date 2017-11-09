7 ноября Октябрьской революции, одному из крупнейших политических событий XX века, исполнилось 100 лет. Ежегодно в этот день коммунисты также вспоминают основоположника Коммунистической партии Советского Союза Владимира Ильича Ленина, который стал инициатором этого исторического события. В честь юбилея революции мы вспоминаем сегодня о том, как создавался в республике культ великого вождя.

Лениниана

Многие представители старшего поколения народов бывшего Советского Союза знают и помнят те времена, когда их общая родина была одной из самых сильных, развитых держав в мире. У истоков этих достижений неизменно на всех торжествах, мероприятиях, а также в произведениях искусства ставили первого вождя СССР – Ленина. Не был исключением в этом отношении и Таджикистан.

За годы советской власти в Таджикистане была создана солидная Лениниана, история которой начинается с первого революционного таджикского журнала «Шуълаи инкилоб» («Пламя революции»), на страницах которого впервые было рассказано о жизни и деятельности Ленина. Образ вождя воспевали народные гафизы и поэты. Он был широко представлен в профессиональной литературе, таджикской музыке, драматургии, на сценах театров, в изобразительном искусстве и в кино.

Ленин везде с тобой…

Культ личности Ленина в СССР был долгим и, по сути, закончился в период горбачевской перестройки, в середине 80-х гг. прошлого века. На широком советском пространстве целая агитационно-пропагандистская машина занималась восхвалением вождя, его идей.

В этих целях города, районы, деревни, колхозы и совхозы были названы в честь Ленина. Не стала в этом исключением и Таджикская республика.

Первый проспект имени Ленина появился не в Душанбе и задолго до появления самой Таджикской республики – 29 апреля 1919 года на заседании исполкома Ходжентского уездного совета было принято решение о переименовании улиц и скверов набережной части города.

Asia-Plus Этот памятник Ленину когда-то украшал столичный центральный парк. В 2008 году власти города решили передать его Худфонду, а место вождя Октябрьской революции занял основатель таджикской классической литературы А.Рудаки, чье имя сейчас носит парк.

А спустя много лет, на совещании передовиков Средней Азии и Казахстана в Москве в 1935 году председатель колхоза «Социализм» Джура Бобокалонов выступил с ходатайством от имени трудящихся Ходжента о том, чтобы их город носил имя вождя. Вскоре Центральный исполком СССР принял решение о переименовании Ходжента в Ленинабад. Правда, в 90-х, когда СССР уже не стало, северная столица Таджикистана снова получила свое историческое название, но факт остается фактом.

В прошлом - Локай-Таджикский, до 1961 года - Сталинабадский район был переименован в Ленинский, а ныне носит имя «Адама поэтов» – Рудаки. Также в честь Ленина в 1959 году Даханакиик был переименован в Ильичевский район.

А сколько колхозов и совхозов, кишлаков в Таджикистане носили имя Ленина, трудно даже сосчитать. Один только знаменитый колхоз им. Ленина Восейского района Кулябской области, которым руководил долгие годы Герой Социалистического Труда легендарный Мирали Махмадалиев, чего стоил. Колхоз, кстати, за высокие показатели по сбору хлопка был представлен к высшей государственной награде и награжден орденом Ленина!

Во всех городах и поселках нашей республики все главные улицы, проспекты и площади обязательно носили имя Владимира Ильича. Например, в столице Таджикистана на проспекте им. Ленина находился одноименный парк, в котором был установлен памятник вождю мирового пролетариата. И на этой же улице находился госуниверситет Таджикистана, который тоже носил имя Ленина!

Именем Ленина также были названы пик и ледник в горах Памира и еще много объектов, которые трудно перечислить.

Не отставали от других и представители искусства. В таджикских театрах ставили спектакли о Ленине, а художники рисовали его портреты. Целые музыкальные поэмы посвящали любимому вождю таджикские композиторы. Строка Маяковского «Ленин… живее всех живых» переросла в народные анекдоты.

Оды великому вождю

Для распространения идей великого вождя пропагандистская машина Коммунистической партии широко использовала литературу. Первым, кто написал о Ленине, среди таджикских писателей был Садриддин Айни. Следует отметить, что таджикские народные сказители - гафизы с первых дней установления советской власти воспевали Ленина как освободителя от тирании. В таджикском народном фольклоре ярко прослеживается любовь и уважение к вождю. Достаточно прочитать легенды «Ленин и Кучук-одам» и «Голубой ковер», в которых Кучук-одам (человек с собачьим сердцем) представляется коварным врагом, и народ разоблачает его, встав на защиту вождя.

Первой песней, которая появилась и стала популярной среди таджиков после победы Октябрьской революции, стала «Ленин – бародар, рахнамо» («Ленин – брат и вождь») 22-летнего народного поэта Саидали Вали-заде, которого, кстати, в 30-х годах объявили кулаком и отправили в ссылку в казахстанские степи:

К тебе идут со всех концов земли,

К тебе спешат со всех концов земли.

Перед тобой склоняется весь мир,

Великий Ленин, ты наш вождь и брат!

В таджикской литературе советского периода, пожалуй, не было таких писателей и поэтов, которые не посвятили бы стихи Ленину. Абулькасим Лахути, Мирзо Турсун-заде, Боки Рахим-заде, Мумин Каноат, Лоик Шерали, Гулрухсор - словом, все поколения советско-таджикских поэтов писали о вожде.

Например, у народного поэта Таджикистана Боки Рахим-заде, помимо стихотворений о вожде, есть одно, посвященное и улице имени Ленина в Душанбе:

Один из нас пытался возражать:

- Вокруг и пыль, и мусор обветшалый, —

Как можно имя Ленина ей дать?

Она его испачкает, пожалуй!

Но мы сказали, помню, как сейчас:

- Ей это имя светлое поможет

Стать самой лучшей улицей у нас –

Она нам путь в грядущее проложит!

Другой таджикский поэт Мирсаид Миршакар в своем стихотворении «Ты живешь», созданном после смерти Ленина, пишет:

Я оттуда, где на крыше мира

Знамя Ильича водружено.

Каждое селение Памира

Лампой Ильича озарено.

А таджикская поэтесса Мавджуда Хакимова называет Ленина «частицей солнца» и выражает глубокую благодарность создателю СССР:

Вот я ступаю по площади Красной,

Вот я иду на поклон к Ильичу.

Светом полна моя жизнь и прекрасна,

«Счастлива!» - вот что я крикнуть хочу.

Даже такой демократично настроенный народный поэт последнего периода советской эпохи, как Бозор Собир, в свое время не посвятивший ни одного стихотворения Ленину, после того как в 90-х эмигрировал в США и некоторое время жил там, стал так боготворить советского вождя, как никто до этого.

Как отмечает журналист Нурали Давлат, в одной из газет Бозор Собир признался, что когда был в Москве, то посетил мавзолей Ленина и за разрушение его памятника в Душанбе попросил прощения у вождя.

Свет лампы Ильича уже померк…

Конец 20-го века стал концом культа личности «великого вождя». С распадом СССР имя Ленина стало исчезать с карт республик, а таджикский поэт Лоик Шерали, вдохновившись свержением памятника Ильичу на центральной площади в Душанбе осенью 1991 года, написал рубаи с таким смыслом:

Народ, да здравствует твоя свобода,

Свободомыслие твое души!

Свет лампы Ильича уже померк,

Да здравствует твоего имана свет!

Несмотря на этот «антипиар» Ильичу, складывается впечатление, что в общем таджикский народ очень любил Ленина, проникшись к нему глубочайшим уважением и признательностью. Я тоже когда-то была пионеркой и однажды выступала вместе с другими ребятами на торжественном собрании в честь очередного юбилея Владимира Ильича - мы представляли республики СССР. И когда настала очередь юноши, представлявшего Таджикистан, он сказал примерно такие слова о Ленине: «Не спорьте, друзья, он, конечно, ваш, но истинный он – таджик…» Небольшую паузу, а потом раздавшиеся громкие аплодисменты в зале я запомнила на всю жизнь.

…Говорят, что история царственно равнодушна к суду потомков: в памятниках и документах она лишь смиренно приглашает знать и помнить о нашем прошлом, так как у каждого из нас еще есть и будущее.

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