Глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф посетит Таджикистан с однодневным визитом. Он примет участие в церемонии открытия нового здания посольства Ирана в Таджикистане, сообщает иранское агентство Fars.

В поездке главу МИД Ирана будет сопровождать министр энергетики по вопросам водных ресурсов Реза Ардаканиян.



Издание отмечает, что планируется встреча Зарифа с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Однако власти Таджикистана пока не подтвердили информацию о визите высокопоставленного иранского гостя.

Напомним, в апреле нынешнего года глава МИД Ирана отправился в турне по государствам Центральной Азии. В ходе поездки министр посетил Туркменистан, Кыргызстан и даже заехал в Грузию, но в Таджикистан не приехал, хотя о визите анонсировали иранские СМИ.

Недоверие между Ираном и Таджикистаном усилилось в конце 2015 года после приглашения председателя запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддина Кабири в Тегеран для участия на международной конференции «Исламское единство».

Вскоре власти Таджикистана ограничили импорт иранских товаров, в республике стали закрываться мелкие и крупные компании Ирана, в аэропорту Душанбе прекратили выдачу иранским гражданам виз на льготных условиях.

Кульминацией стал показ по Таджикскому ТВ документального фильма о финансировании Тегераном громких убийств в годы гражданской войны в Таджикистане, подготовленного МВД страны. По заявлению посольства Ирана в РТ, фильм не служит интересам двух народов, и его авторы не смогут внести раскол в дружественные отношения между Таджикистаном и Ираном.

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