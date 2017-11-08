В Самарканде состоится Международная конференция по обеспечению безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии под эгидой ООН «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания». Встреча пройдет 10-11 ноября, сообщается на сайте МИД Узбекистана.

Таджикистан на конференции представит делегация во главе с министром иностранных дел Сироджиддином Асловым.

Форум станет одним из важных практических шагов по реализации инициатив, озвученных президентом Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым с трибуны 72-й сессии Генассамблеи ООН и направленных на обеспечение безопасности, социально-экономического процветания и укрепление регионального сотрудничества в Центральной Азии.

Организаторы конференции - МИД РУ, Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и Региональное представительство Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии.

По информации оргкомитета, в работе крупнейшего международного мероприятия примут участие более 500 человек, в том числе руководители внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и другие высокопоставленные официальные делегации из государств СНГ, Европы, Азии и Америки, руководство свыше 10 международных организаций, включая ООН, ЕС, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ЕБРР, около 100 авторитетных международных экспертов и представителей ведущих зарубежных СМИ, а также члены аккредитованного в Узбекистане дипкорпуса.

Ожидается, что проведение Самаркандской конференции предоставит возможность его участникам обменяться мнениями по актуальным вопросам безопасности и развития региона, выработать предложения по эффективным путям их решения. Двухдневный форум позволит обсудить конкретные направления наращивания сотрудничества между центральноазиатскими странами в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, водно-энергетической, экологической и культурно-гуманитарной сферах, а также роль международных организаций и государств-партнёров в содействии реализации региональных проектов развития и повышении потенциала стран в противодействии современным вызовам и угрозам.