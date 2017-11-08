Авторский вечер известного таджикского и российского композитора Толибхона Шахиди прошел 1 ноября на сцене Малого зала консерватории им. П.И. Чайковского в Москве. В этот вечер поклонникам современного академического искусства представится уникальная возможность насладиться ярчайшими и по-восточному красочными шедеврами прославленного композитора в исполнении ведущих российских музыкантов.

О том, какие впечатления подарили творения нашего соотечественника искушенной московской публике, рассказала Ольга Малевич, член Союза журналистов Москвы, доцент Театрального института им.Б.Щукина.

«От фантастического многоцветья захватывает дух! Роскошный пир музыки! - Толибхон Шахиди, живой классик Таджикистана, представил в Малом зале Московской консерватории камерную программу. Сочинения разных лет создавали причудливую картину, в которой соединились древняя мудрость и пленительная нега Востока, изощренная вязь древних мелодий и суровая жесткость современных звучаний, философская глубина и танцевальная стихия.

Каждая вещь Шахиди - от сюиты из балета «Смерть ростовщика» и «Притчи о скрытом смысле» до инструментальных сонат и этюдов - по-настоящему театральна. На сцене разыгрывали захватывающе интересные истории. В главных ролях были замечательные пианисты: Наталья Соколовская, Ида Каплан, Ирина Журавель, очень яркий молодой скрипач Леонид Железный, отличный флейтист Сергей Журавель. А тон задавали мастера мирового класса: пианисты Екатерина Мечетина, Вазген Вартанян и кларнетист Игорь Федоров. Их трактовки во всей полноте раскрыли глубинный смысл и удивительную многогранность произведений композитора.

Толибхон Шахиди, Екатерина Мечетина и Игорь Федоров

Аншлаг на вечере современной музыки! Согласитесь, сегодня это большая редкость. Но разгадка проста: Толибхон Шахиди, как мало кто другой из современных авторов, умеет найти верный тон общения с любой аудиторией. Даже далекой от классики. Он говорит на родном ему музыкальном языке, смело и очень красиво соединяя традиции Востока и Запада.

... Великий Арам Хачатурян когда-то подарил талантливому студенту из Таджикистана свою фотографию с надписью: «Толиб! Не теряйте время!» Эти слова Мастера дали старт трудному и очень красивому восхождению молодого композитора на Музыкальный Олимп. Восхождению без помпы и рекламы. Длиною в целую жизнь».