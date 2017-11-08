В крупных мечетях в ряде районов Ташкента муэдзины начали читать азан через громкоговорители. В Узбекистане в последние 10 лет в связи с обращениями граждан азан читался внутри мечетей, чтобы его могли услышать только прихожане, пришедшие помолиться, сообщает Азаттык.

По сообщениям из Ташкента, пока что азан слышен в 300-500 метрах от мечетей. Однако верующие надеются, что в скором времени власти разрешат повысить громкость. По данным сайта Azon.uz, в настоящее время и в других регионах республики – Андижанской и Ферганской областях – муэдзинам мечетей разрешили призывать к молитве с помощью громкоговорителей.

Как сообщил Узбекской редакции Азаттыка (Озодлик) независимый журналист из Ташкента Абдурахман Ташанов, азан через громкоговорители в столичных мечетях начали читать с начала месяца. Он добавил, что пока нет точной информации о наличии устного или письменного разрешения властей об использовании громкоговорителей для призыва к молитве.

Заместитель имам-хатиба одной из мечетей в Ташкенте сказал в беседе с репортером Озодлика, что в некоторых мечетях имамы начали использовать громкоговорители для призыва к молитве по собственной инициативе. Пока власти не прокомментировали повышение громкости азана в мечетях республики.

По официальным данным, сейчас в Узбекистане действуют 2 037 мечетей, в которых работают более пяти тысячи имамов и их заместителей. В этом году во время поста в священный месяц мусульман Рамадан во многих центральных мечетях Ташкента муэдзинам разрешили читать азан через громкоговорители.