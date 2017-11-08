Предварительные договоренности относительно поставок узбекского природного газа в Таджикистан достигнуты газораспределяющими компаниями двух стран в ходе недавних переговоров, прошедших в столице Узбекистана.

«В настоящее время работаем над этим, рассматриваем предложение узбекской стороны по стоимости газа. Надеемся, что поставки газа из соседней страны будут возобновлены в самые ближайшие месяцы», - сказал источник «АП» в ОАО «Таджиктрансгаз».

Представитель «Таджиктрансгаза» воздержался озвучить цену, по которой предлагается покупать узбекский газ. Однако он отметил, что предложенная стоимость намного ниже мировых цен на «голубое топливо».

Отметим, что мировые цены в настоящее время составляют около 300 долларов за тысячу кубических метров газа.

Узбекистан полностью приостановил поставки природного газа в Таджикистан в 2012 году. Данное свое действие узбекские газовики тогда объяснили «нехваткой ресурсов».

Начиная с 2008 года, Узбекистан постепенно повышал стоимость природного газа для Таджикистана, при этом сокращая объемы поставок.

Так, цена на узбекский газ увеличилась с 145 долларов за 1 тысячу кубометров в 2008 году до 300 долларов в 2012 году. Объем же топлива упал с 600 млн. кубометров в 2008 году до 200 млн. кубометров в 2012 году.

С тех пор практически все таджикские предприятия, использовавшие природный газ в качестве топлива, поменяли технологию, и перешли на другие виды топлива.

В самом Таджикистане природный газ в незначительных объемах (чуть более 3 млн. кубометров в год) добывается на юге республики.

Рассмотрение вопроса о возобновлении поставок газа в Таджикистан стало возможным после потепления отношений между двумя странами с приходом к власти действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

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