Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сегодня, 6 ноября, в честь 23-й годовщины Конституции РТ принял участие в церемонии открытия нового здания управления уголовного розыска МВД республики

Как сообщает пресс-служба главы государства, новое здание управления уголовного розыска МВД, расположенное на улице Ф. Ниези столицы, состоит из пяти этажей и 60 рабочих кабинетов и имеет все необходимые условия для деятельности его сотрудников, в частности все кабинеты оснащены мебелью, оргтехникой и другим современным оборудованием.

Сообщается, что строительные работы на этом объекте была начаты в ноябре 2016 года.

Помимо рабочих кабинетов, в новом здании есть конференц-зал на 150 человек, казарма на 30 человек, спортзал и столовая.

Эмомали Рахмон на открытии объекта назвал новое здание управления уголовного розыска достойным подарком в День Конституции Таджикистана.