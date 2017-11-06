В Бишкеке в ночь на 6 ноября был убит Улан Салянов - брат бывшего генпрокурора Кыргызстана, депутата Жогорку Кенеша (парламента) Аиды Саляновой, сообщает Фергана.ру

Как передает «24.kg», убийство произошло в доме Салянова, куда ночью ворвалась группа людей в камуфляжной форме, полумасках и берцах. В доме находились жена Салянова Лариса и их младший сын Абай. Сестра погибшего Чинара Салянова рассказала со ссылкой на Ларису, что ворвавшиеся люди не требовали денег. На вопрос Улана, кто они и что им нужно, один из них выхватил пистолет и приставил к виску Абая. Улан бросился на неизвестного, но в него два раза выстрелили. По данным МВД, пули попали Улану в грудь. Его госпитализировали в территориальную больницу, где он скончался от полученных ран. Злоумышленники скрылись на белом минивэне, ничего не взяв из дома Салянова.

В Бишкеке и Чуйской области введен план «Перехват», рассматриваются несколько версий данного преступления, но политической среди них нет. Уголовное дело возбуждено по статье 97 («Убийство») Уголовного кодекса Киргизии.

«Кактус» со ссылкой на родных и близких 42-летнего Улана Салянова сообщает, что он был далек от политики и деятельности своей сестры Аиды Саляновой. Был религиозным человеком, читал намаз. «24.kg» добавляет, что Улан представлял интересы Аиды Саляновой в суде по делу о незаконном возобновлении адвокатской лицензии Алексею Елисееву. Аида Салянова была признана виновной по этому делу и приговорена к пяти годам лишения свободы с отсрочкой приговора на 12 лет.

Аида Салянова известна также тем, что выступила в оппозиции к политике действующего президента страны Алмазбека Атамбаева. В частности, она высказывалась категорически против проведения референдума по вопросу внесения изменений в конституцию страны, заявляя, что «никаких правовых оснований для этого нет».