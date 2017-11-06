В финальном матче Кубка АФК-2017, который прошел в субботу, 4 ноября, на Центральном стадионе Гиссара чемпион Таджикистана душанбинский «Истиклол» проиграл иракскому клубу «Эйр Форс» со счетом 0:1. Автором единственного и победного гола стал игрок гостей Имад Мухсин, который отличился на 68-й минуте встречи.

Как сообщает ФФТ, игру посетили 20 тысяч зрителей. На 53-й минуте футболисты «Эйр Форса» заработали 11-метровый удар, однако голкипер «Истиклола» Никола Стошич смог парировать пенальти.

После окончания встречи состоялась торжественная церемония награждения. Клуб «Эйр Форс» получил Кубок АФК и золотые медали турнира. «Истиклолу» были вручены серебряные медали.

Отметим, что финальный матч Кубка АФК-2017 прошел на высоком организационном уровне. Как отметили многие специалисты, это был лучший финал в истории турнира.