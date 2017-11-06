Президент Республики Таджикистан сегодня поздравил народ страны с 23-й годовщиной приятия Конституции республики. День Конституции ежегодно отмечается в стране 6 ноября.

Как сообщили «АП» в пресс-службе главы государства, Эмомали Рахмон в своем поздравительном послании отмечает, что принятая еще в 1994 году Конституция Таджикистана сыграла огромную роль в деле становления независимого, демократического Таджикистана, обеспечении мира на таджикской земле.

Поздравив народ страны с Днем Конституции, Рахмон в своем послании подчеркивает, что принятие основного закона страны считается одним из важнейших достижений таджикского народа в годы независимости республики.

В послании президента отмечено, что именно Конституция Таджикистана является гарантом обеспечения прав и свобод граждан страны, в том числе свободы слова, совести.