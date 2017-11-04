ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 6 НОЯБРЯ

День Конституции Республики Таджикистан.

1994 - На Всенародном референдуме принята первая Конституция суверенной Республики Таджикистан. Эмомали Рахмон избран президентом РТ.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 6 НОЯБРЯ

1922-1991 года – родился журналист Нишон Хамрох

1923 года – родилась государственный деятель Низорамо Зарифова.

1925-1995 года – родилась балерина, первая Народная артистка СССР от Таджикистана Лутфи Зохидова.

1936 года – родилась доктор исторических наук, профессор Рохат Набиева.

1948 года – родился заслуженный артист Таджикистана Нурулло Абдуллоев

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 17-22 тепла, в горах ночью -1+4, днем 11-16 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами мгла. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 24-29 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 21-26 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -2+3, днем 17-22 тепла, по ВГБАО ночью 6-11 мороза, днем 5-10 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в отдельных горных районах небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 15-20 тепла.

По Худжанду – Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/c. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 18-20 тепла.

По Курган-тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 26-28 тепла.

По Хорогу – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 17-19 тепла.

По Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 24-26 тепла.