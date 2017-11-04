11 ноября на Бизнес-форуме G5 Далер Джумаев, Генеральный директор Памирской Энергетической Компании, уверенно работающей на энергетическом рынке страны, поделится своим многолетним опытом и расскажет о бизнесе в условиях кризиса.

11 ноября в здании Российско-Таджикского (славянского) университета пройдет бизнес-форум G5. Пять спикеров, успешных предпринимателей из Таджикистана расскажут о нелёгком пути к победе, поделятся актуальными знаниями и советами, вдохновят вас на новые цели и на их достижение.

Забронировать билеты можно на сайте http://g5.startup.tj, либо по телефонам: +992 900 33 55 55; +992 987 88 55 55