Попристает и перестанет? А если не перестанет? Такие карточки сделал проект «Медуза», ну а мы переиначили их на свой лад, точнее наше таджикское законодательство.

Это довольно частая проблема, и, если на нее не обращать внимания, она не исчезнет. Например, в октябре десятки актрис и подчиненных рассказали о домогательствах кинопродюсера Харви Вайнштейна. Оказалось, что женщины молчали об этом на протяжении десятилетий, опасаясь за свою карьеру и репутацию, поэтому Вайнштейн продолжал так себя вести, чувствуя безнаказанность. Многие и вовсе не считают проблемой приставания начальства или просто коллег.

Важно помнить, что жертвами домогательств могут быть не только женщины, но и мужчины. И приставать могут люди как противоположного, так и своего пола.

В Таджикистане эта проблема тоже есть?

Да, но о ее масштабах трудно судить, потому что у нас статьи о домогательствах нет даже в Кодексе об административных правонарушениях. Есть 140-я статья Уголовного кодекса - Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества, либо с использованием служебной, материальной или иной зависимости потерпевшего.

Это наказывается штрафом в размере от пятисот до семисот показателей для расчета, исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Но в этой статье речь идет скорее о вынужденном половом акте (или других именно физических действиях сексуального характера) и принуждениях к нему.

В Кодексе не раскрыто понятие «иные действия сексуального характера». Какие действия лица могут подпадать под санкции данной статьи и как определить, что именно является действием сексуального характера? (Намеки на половой акт, прикосновение или другие действия – это не раскрывается в Уголовном кодексе.)

Что считается домогательством? Когда руки распускают? Или намеки тоже?

Намеки тоже. По определению американской Комиссии по равным возможностям трудоустройства, домогательства - это нежелательные сексуальные предложения, просьбы или требования сексуальных одолжений, разные слова или поступки сексуального характера. Все это влияет на условия труда, мешает сотруднику и создает недружелюбную, неприятную или оскорбительную атмосферу на работе.

В декларации ООН об искоренении насилия в отношении женщин прямо говорится, что сексуальное домогательство - это акт насилия, совершенный на основании полового признака, который причиняет или может причинить женщинам физический, половой или психологический ущерб или страдания. Это же касается и мужчин.

Как отличить домогательство от флирта?

Как правило, люди хорошо чувствуют разницу. Но есть и несколько простых способов отличить флирт от домогательства. Если вас пугает или настораживает какое-то «игривое» высказывание или действие, если вы даете понять, что вам это не нравится, вас оценивают как бездушный секс-объект, не дают сказать «нет» и (или) это поведение неуместно в текущих обстоятельствах - все это домогательство.

Проще говоря, если какие-то высказывания или действия неприятны человеку и не прекращаются после его прямой просьбы, то это уже не флирт.

Но если такой статьи в таджикском законодательстве нет, то и подать в суд за домогательства невозможно?

Возможно. Если потерпевший считает, что имели место «иные действия сексуального характера», он может с заявлением обратиться в правоохранительные органы. В свою очередь, органы дознания и следствия и после суд дадут свою оценку данным действиям.

Также таджикское трудовое законодательство позволяет обратиться в суд, если вам пришлось уволиться с работы из-за домогательств коллег или начальства. Но в суде дело, скорее всего, будут рассматривать не потому, что вы стали жертвой насилия или домогательств, а потому, что домогательства при приеме на работу, оплате труда, продвижении по службе и увольнении – могут быть расценены как трудовая дискриминация. А дискриминация запрещена статьей 7 Трудового кодекса Таджикистана.

Собираюсь обратиться в суд. Что для этого нужно сделать?

Это зависит от того, что случилось. Если речь идет о принуждении к сексу или другим действиям сексуального характера (то есть статье 140 УК РТ), то нужно написать заявление в милицию и добиваться возбуждения уголовного дела. Если же были ущемлены ваши трудовые права и вы хотите получить компенсацию за дискриминацию, то надо сразу подавать судебный иск. В обоих случаях можно подавать в суд иск по возмещению морального вреда (это статья 171 Гражданского кодекса Республики Таджикистан): либо одновременно с основным иском или рассмотрением уголовного дела, либо после положительного решения суда в вашу пользу.

В любом случае вам обязательно понадобятся доказательства. Делайте скриншоты неподобающих сообщений от начальника, записывайте на диктофон его звонки и разговоры с вами на рабочем месте, снимайте это на видео, если удастся. Более того, давайте отпор открыто. Записывайте не только голос шефа, но и свой. Например, на записи должно быть слышно, как он делает вам сексуальные намеки или предложения, а вы громко отвечаете: «Я говорила вам, что мне это не нравится. Прекратите так делать».

Самый непростой с психологической точки зрения, но тем не менее важный шаг - открыто рассказывать о происходящем коллегам. Придется пересилить себя, не бояться и не стыдиться, хотя это непросто - поддержать в такой ситуации могут не все. Но это может принести пользу в суде: у вас будут свидетели, которые смогут подтвердить, что начальник приставал к вам против вашей воли.

А если я не хочу увольняться или подавать в суд?

Требуйте, чтобы начальник прекратил к вам приставать. Если человек делает вам сексуальные намеки или прикасается к вам и вам это не нравится, нужно сразу же корректно, но очень четко обозначить, что он нарушает ваши личные границы и вы против. Делать это нужно артикулированно и, опять же, желательно при коллегах. Не смущайтесь и не делайте вид, что вы ничего не замечаете, - это только развяжет начальнику руки.

Если это не помогает, то эффективнее всего будет пожаловаться специалисту отдела кадров или руководителю на уровень выше начальника. Расскажите им, что коллега ведет себя с вами некорпоративно и это мешает вам работать, покажите улики, если они есть, дайте понять, что, если это не прекратится, вы предадите этот случай огласке. Возможно, после этого вам предложат перейти в другой отдел (вы сами тоже можете попросить вас перевести).

Во внутреннем кодексе поведения некоторых крупных компаний есть запрет на сексуальные домогательства на рабочем месте. Если в вашей компании это так, то вы имеете право просить увольнения этого сотрудника или наложения на него штрафов.

Что делать, если все это не помогло, а теперь начальник мне мстит и «выживает» из компании?

В таком случае лучше всего уволиться и не жалеть об этом - ситуация вряд ли исправится. Человек либо добровольно сам прекращает свои действия, либо его заставляют это сделать. Если ни того ни другого не произошло, повлиять на него вы действительно больше никак не сможете. Работать продуктивно, постоянно находясь в стрессе, скорее всего, будет очень трудно.