Мы так и не дождались ответов от Министерства финансов республики на наш запрос о том, каким образом топливно-заправочная компания «Умед-88» получила государственный кредит в особо крупном размере. В общем отделе Минфина «АП» сообщили, что запрос все еще находится на рассмотрении министра, какому-либо управлению министерства для подготовки ответов он отправлен не был. Министр получил наш запрос 23 октября.

Сегодня мы решили опубликовать свои вопросы прямо на страницах газеты. А заодно попросить и правительство рассмотреть их и ответить нам.

Отметим, что это решение было принято потому, что в связи с этим делом именно Министерство финансов стало объектом критики президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

14 октября на встрече с представителями бизнеса, он заявил, что частная компания «Умед-88» растратила бюджетные средства в особо крупном размере, а действия сотрудников Минфина, которые эти деньги дали, назвал «безответственными», поручив привлечь виновных к ответственности.

Итак, наши вопросы

Отметим, что с появлением новой информации за прошедшую неделю мы добавили к ним и дополнительные вопросы, которые не были указаны в запросе:

- Кто конкретно предоставил такие большие средства (171 миллион сомони) частной компании? На каком основании из госбюджета субсидируется частная компания?

- Объясните порядок выделения таких средств. Кто может рассчитывать на такие кредиты и под такие низкие проценты? По нашим данным, средняя процентная ставка по кредитам в стране составляет почти 32 процента, компании «Умед-88» кредит был выдан по ставке 18%.

- Кто именно со стороны Министерства финансов подписал трехстороннее кредитное соглашение между топливозаправочной компанией (заёмщик. - Ред.), ОАО «Рогунская ГЭС» (выступает в качестве кредитора. - Ред.) и Минфином (по данным Агентства по борьбе с коррупцией – заемщик, но, скорее всего, он выступил все же в качестве поручителя. - Ред.)?

Тут отметим, что специалисты говорят, что подобные документы (кредитное соглашение) подписываются исключительно первыми лицами министерств, ведомств, организаций и учреждений.

- Относятся ли предоставленные компании средства к тем деньгам, которые в 2010 году были собраны за счет продажи акций Рогунской ГЭС? (У нас есть основания так полагать, потому что, по официальным данным, все средства, выделяемые ежегодно из бюджета на достройку Рогуна, по официальным же сообщениям, полностью осваиваются. А деньги, собранные за счет продажи акций, находятся в казначействе Минфина).

- Чем подкреплялась уверенность Минфина, что компания сможет за такой короткий срок (семь месяцев) вернуть такую огромную сумму с процентами?

- Началось ли внутреннее расследование по данному делу в министерстве и будут ли привлечены к ответственности виновные, как поручил глава государства?

- Каким образом планируется возвратить бюджетные средства? Что конкретно сейчас делается для этого?

- Вызывали ли министра финансов господина Абдусалома Курбониёна на допрос в антикоррупционное ведомство?

…Мы также обратились в Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией, но там нам сообщили, что, кроме уже опубликованной на сайте ведомства информации о том, что пока идет расследование, других данных они дать не могут.

История вопроса

10 дней спустя после заявления президента антикоррупционное ведомство сообщило, что владелец «Умед-88» Раджабали Одинаев, директор компании Идибек Ибрагимов и другие ответственные лица (не уточняется. - Ред.) были задержаны, причем, как оказалось, в тот же день - 14 октября, то есть сразу после заявления Эмомали Рахмона.

Задержанные обвиняются в незаконном получении государственного кредита в особо крупном размере, хищении кредитных средств, а также в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Позже радио «Озоди» со ссылкой на свой источник сообщило, что задержаны еще четверо сотрудников компании: главный бухгалтер и трое руководителей топливозаправочной станции. Главбух подозревается в хищении и присвоении средств, трое остальные, чьи имена не разглашают, выступили в качестве поручителей для получения кредитов в «Амонатбанке» и «Тоджиксодиротбанке».

В сообщении на сайте Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией отмечалось, что 15 мая 2015 года ОАО «Рогунская ГЭС», Министерство финансов и ООО «Умед-88» подписали трехстороннее кредитное соглашение. Подписанный документ предполагает предоставление компании «Умед-88» 171 миллиона сомони «для развития агропромышленного комплекса в РТ посредством обеспечения аграрных хозяйств дизельным топливом».

Заемщики должны были вернуть предоставленные средства не позднее 31 декабря 2015 года.

В сообщении говорится, что директор ООО Идибек Ибрагимов по предварительному сговору с учредителем компании Раджабали Одинаевым и другими ответственными лицами «преднамеренно, в корыстных целях, то есть для получения в интересах ООО «Умед-88» прибыли, незаконно получает целевой государственный кредит в особо крупном размере».

Отмечается также, что «воспользовавшись своими управленческими и служебными полномочиями, вопреки интересам государства, с грубым нарушением требований кредитного соглашения» руководство «Умед-88» занимается «нецелевым использованием» полученных средств. В частности, более 74 миллионов сомони в мае - июне 2015 года направляются на погашение задолженностей компании перед ГСБ «Амонатбанк» и ОАО «Таджиксодиротбанк».