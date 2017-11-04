Исфаринские наккоши – художники по национальной росписи потолков и стен всегда славились своим мастерством. Благодаря их искусству, сегодня мы можем увидеть один из древних видов национальных ремесел в чайхане «Рохат», «Кохи Навруз» или «Хуррамшахре». О том, как работают специалисты по росписи потолков и стен, нам рассказал исфаринский мастер Абдулатиф Рахимов.

На территории современного Таджикистана, начиная с IХ-Х веков, интенсивное развитие получила орнаментальная, цветочно-растительная полихромная роспись и рельефная резьба. Постепенно стали вырабатываться каноны орнаментальных форм и композиций, проверенные многовековой практикой народных мастеров, дошедшие до наших дней.

Наккоши - мастера орнаментальной росписи, одновременно владели техникой архитектурной росписи по ганчу и дереву.

Усто Абдулатиф перенял мастерство по росписи потолков и стен национальными узорами у известных наккошей - своего дяди Бокихуджа Сафоева и став учеником Абдулхамида Кулдашева, избрав одно из самых почитаемых здесь во все времена ремесел.

Он занимается этим промыслом с 1982 года, то есть уже 35 лет. За это время воспитал несколько учеников, стараясь сохранить это древнее таджикское национальное искусство.

По его рассказам, прекрасной школой для него стала работа по копированию старинных узоров своих учителей, которые украшали в свое время чайхану «Рохат» в Душанбе или здание знаменитого колхоза им. Урунходжаева вблизи Худжанда.

Когда мы застали усто, оформляющего одну из гостевых комнат в доме жителя кишлака Сур Исфары, от многоцветной росписи потолка и фантастичной его архитектуры, просто захватило дух. Ложные балочки делят потолок на множество своеобразных сотов. Вся поверхность потолка, все его многоступенчатые детали покрыты извилистым арабесковым орнаментом «ислими» и растительными узорами. Нагромождение деталей кажется на первый взгляд хаотичным, но потом, присмотревшись, можно ощутить единство и цельность всей росписи, благодаря чему комната в обыкновенном доме обретает некую монументальность.

Но не только о непревзойденном искусстве усто наккоша свидетельствует этот потолок. Его отлично сохранившаяся каркасно-балочная структура говорит о принципах строительства, которые вырабатывались веками в этих местах, подверженных землетрясениям.

По словам хозяина дома, которому, кстати, 81 год, он построил этот дом и оформил потолок своеобразными балками собственноручно 50 лет назад!

Розы, тюльпаны, ирисы, хризантемы, гранаты… всю флору и также фауну в виде образов птиц и животных можно увидеть в орнаментах мастера Абдулатифа.

По словам усто, вместе с бригадой своих учеников он украшал в Душанбе здания офиса ПРООН в Таджикистане и «Кохи Навруз», а также другие правительственные объекты. Вот и сейчас он показывает нам эскизы будущей росписи дома в одном из исфаринских кишлаков.

- Особенность труда наккоша заключается в том, что мы всегда работаем бригадой, в которую входят мастера разных специальностей: плотники, резчики по дереву, ганчкоры, - говорит Абдулатиф Рахимов. - Сначала плотники подготавливают деревянные конструкции и детали перекрытия, связывают их без гвоздей, подгоняют по размеру помещения, а затем передают резчикам и художникам. Вот тогда начинается наша работа.

Техника росписи, по словам усто Абдулатифа, не так уж сложна. Прежде чем нанести узоры, поверхность дерева шпаклюют мелом, смешанным с растительным клеем. Высохшую шпаклевку шлифуют и покрывают прозрачным или цветным грунтом. Затем следует самая ответственная операция, которую главный наккош никогда не передоверит помощникам: определение масштаба выбранного орнамента. Масштаб зависит от многих условий - объема помещения, угла наклона, положения элементов конструкции. Здесь художнику приходит на помощь его интуиция, вековой опыт наккошей.

Работают с рисунком так: основной элемент орнамента, «раппорт», переносится на трафарет - сложенный гармошкой лист бумаги. Мастер прокалывает иглой нарисованные линии, затем расправляет гармошку, и узор оказывается повторенным много раз. Затем этот свиток «ахта» прикладывают к подготовленной поверхности дерева и постукивают по нему мешочком с угольной пылью, если грунт светлый, и с толченым мелом, если - темный. По линиям оставшихся на поверхности черных или белых точек карандашом проводят контур рисунка.

По словам мастера, в первую очередь красится фон, а затем уже стебли, лепестки, цветы или геометрические узоры. Окончательную отделку называют «сиёхкалам», что значит «черный карандаш», опытный наккош обводит все контуры темными линиями для большей четкости композиции.

- Очень важен при работе выбор тонов, ведь необходимо из многих цветовых деталей создать единую картину. Обычно мы используем для фона - ультрамарин, изумрудную зелень, белый и желтый цвета, а для высоких потолков - красный. Для основного рисунка орнамента подойдут более светлые тона. Растительные узоры как дополнение орнамента могут быть любых цветов. Основу орнамента типа «гирех», что в переводе означает «узел», составляет бесконечное разнообразие геометрических узоров, - говорит усто.

Он также раскрывает небольшой секрет: чтобы плафон был воздушным, необходимо подбирать цвета так, чтобы от края к центру потолка они становились светлее.

…Усто Абдулатиф верит, что работа наккошей никогда не выйдет из обихода, ведь это, по его мнению, доказательство древности нашего народа.

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