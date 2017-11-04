Сайдулло Джабборов из Бободжон Гафуровского района Согдийской области одним из первых услышал эту радостную новость, когда прямо из студии, где проходил розыгрыш денежных призов финального тура Акции «Рушди хамкори 2017» от Банка Эсхата, ему позвонил ведущий этой телевизионной программы - Аъзам Акбаров.

Сайдулло Джабборов был шокирован этой радостной новостью. На вопрос на что вы потратите 50 000 сомони - приз от Банка Эсхата, он ответил, что потратит их на обучение своей дочери.

Для получения своего денежного приза клиент банка Сайдулло Джабборов пришел со своей семьёй. В торжественной обстановке приз ему вручил директор филиала Шерзод Мирзоев.

Клиент поблагодарил Банк Эсхата за акцию «Рушди хамкори», что дает возможность клиентам не только получать денежные переводы, но также и шанс выигрывать ценные, денежные призы.

Таких победителей как Сайдулло Джабборов в финальном туре акции еще пять человек. Им также вручены по 50 000 сомони в торжественной обстановке. В этом году Банк Эсхата увеличил количество призов, соответственно возросло и количество победителей акции.

Эти незабываемые моменты были сняты на камеру и транслированы по местным и республиканскому телеканалам.

Итак, еще раз напоминаем, что победители акции «Рушди хамкори 2017» определены методом случайной выборки, с помощью лототрона.

В итоге шестеро победителей из различных регионов нашей Республики стали победителями финального тура акции «Рушди хамкори» и выиграли по 50 000 сомони, каждый. Ими стали:

1. Нозгул Мусоева из района Рудаки

2. Гулджахон Шукурова из города Турсунзода

3. Сайдулло Джабборов из Бободжон Гафуровского района

4. Рахим Эшмуродов из города Пенджикент

5. Юсуф Сафаров из района Джоми

6. Авлиёкул Назриматов из Восейского района

Победители акции с радостью и благодаря судьбу за такое везенье, отметили, что потратят выигрыш на свою семью и детей. И это их право!

Таким образом, Банк Эсхата завершил очередную акцию «Рушди хамкори», и тем самым исполнил мечты своих клиентов, на стороне которых, на этот раз, оказалась фортуна!