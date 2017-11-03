На саммите глав правительств стран СНГ в Ташкенте 3 ноября премьеры Кыргызстана и Казахстана обменялись претензиями по поводу осложнения ситуации на киргизско-казахской границе, сообщает Фергана.ру.

Первым на заседании в расширенном составе выступил киргизский премьер Сапар Исаков, подняв, как отмечает пресс-служба правительства Казахстана, вопрос, не входивший в повестку заседания. Он заявил, что вопреки действующим между двумя странами соглашениям в рамках СНГ и ЕАЭС, с 10 октября 2017 года казахстанская сторона, пользуясь своим транзитным преимуществом, начала создавать искусственные барьеры гражданам и грузоперевозчикам Киргизии и других стран. Из-за этого страдает не только киргизские предприниматели, но и казахстанские.

«По всему периметру киргизско-казахстанской государственной границы с казахстанской стороны зафиксировано значительное скопление грузовых автомашин, которые испытывают затруднения при пересечении границы. Ежедневно в очереди стоят от 500 до 600 грузовых автомашин. Для пересечения границы у одного транспортного средства уходит пять суток, это не считая необоснованно чрезмерного досмотра транзитных грузов ТИР корнет в специальных таможенных терминалах», - цитирует Исакова пресс-служба киргизского правительства.

При этом, продолжает премьер, казахстанская сторона каждый раз приводит различные аргументы и обоснования введенному ограничению торговли на границе, включая контрабанду. «Можно ли назвать контрабандой 20 процентов грузов с сельскохозяйственной продукцией (картофель, лук, сливы, виноград), выращенной в Киргизской Республике? Или молочную продукцию, поставляемую на рынки Республики Казахстан из предприятий, находящихся в едином реестре Евразийского экономического союза? Может быть, транзит 80 процентов грузов в Российскую Федерацию тоже является контрабандой?!», - возмущен Исаков.

Он добавил, что есть факты задержания и досмотра железнодорожных вагонов, следующих из третьих стран в Кыргызстан под пломбами и в рамках международных торговых соглашений. Исаков пояснил, что «создание искусственных барьеров приводит к значительным временным и финансовым затратам предпринимателей и противоречит основным принципам интеграционного объединения – свободы перемещения товаров, услуг, людских ресурсов и капитала».

Сапар Исаков и Бакытжан Сагинтаев Фото пресс-службы премьер-министра Казахстана

Исаков подчеркнул, что действия Астаны идут вразрез с нормами международного права, двусторонних киргизско-казахстанских соглашений и положений в рамках интеграционных объединений, участниками которых являются Кыргызстан и Казахстан. Он выразил надежду, что этот вопрос удастся решить в рамках братских и добрососедских отношений.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев назвал высказывания Исакова некорректными. Он заявил, что позиция Казахстана полностью соответствует идеологии формирования общего экономического пространства стран ЕАЭС и нацелена на минимизацию экономических рисков и экономического ущерба странам-участницам Союза.

Сагинтаев призвал Кыргызстан подтвердить свои обязательства в рамках ЕАЭС и обеспечить их выполнение. По его мнению, Кыргызстану необходимо:

- привести нормы национального законодательства в соответствии с правом ЕАЭС по налоговому администрированию;

- противодействовать нелегальному экспорту, в том числе контрафактной продукции;

- обеспечить постоянный и эффективный ветеринарно-санитарный и фитосанитарный (карантинный) контроль товаров на предмет соблюдения требований ЕАЭС;

- принять меры по предупреждению и пресечению нарушений транспортного законодательства стран-членов ЕАЭС;

- не допускать контрабанды и незаконного перемещения через общую госграницу наркотиков, оружия, боеприпасов и тому подобного.

«Таким образом, мы защищаем не только свои национальные интересы. Мы защищаем экономические интересы и экономическую безопасность пространства ЕАЭС», - пояснил Сагинтаев. И добавил, что Казахстан и впредь готов помогать соседу в адаптации к нормам и праву ЕАЭС.

По итогам саммита Сапар Исаков подписал решение Совета глав правительств стран СНГ «О ходе реализации положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года» с особым мнением по нарушениям Казахстана. Он указал, в частности, что Астана нарушает статьи 7 и 12 этого договора - «Свобода транзита» и «Санитарные и фитосанитарные меры».

Всего по итогам саммита 3 ноября было подписано 19 документов.