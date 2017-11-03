Старт продаж в России новинки от Apple - iPhone X - вызвал небывалый ажиотаж в Москве: к открытию магазина re:Store на Тверской улице собрались около 500 человек, сообщают СМИ.

Очередь начала образовываться за несколько дней до события. Как отметила представитель re:Store Людмила Семушина, такое происходит впервые. "Мы не ожидали столько людей", — рассказала она.

Продажи начались 3 ноября в 8 утра. За два часа до открытия сотрудники магазина начали раздавать браслеты, по которым можно было приобрести телефон: на них были указаны номера и названия моделей. Семушина заверила, что смартфонов завезли больше, чем собралось людей на улице. Самый популярный, по ее словам, iPhone "серый космос" 256 Гб.

Сначала в магазин впустили первые 10 человек. Одному покупателю из этой группы, представившемуся Дмитрием, в очереди пришлось стоять целую неделю. Он купил два смартфона: для себя и девушки. У Дмитрия есть все версии iPhone, кроме восьмой модели, а iPhone X он взял, потому что это первый телефон без кнопки home.

"Я приобрел телефон, который все хотели приобрести. Это получилось спонтанно. Просто услышал, и мне стало интересно. В следующий раз тоже буду стоять в очереди. Это того стоит", — сказал покупатель, который провел в очереди два дня.

Через 2 часа после начала продаж во многих салонах "Евросети" iPhone X уже был раскуплен, и они уже сейчас начали принимать предзаказы на следующую партию.

В магазине "М.Видео" в торговом центре "Метрополис" все смартфоны разобрали в течение первого часа после начала продаж. Новая поставка ожидается в течение одной-двух недель.

Apple 12 сентября представила новое поколение смартфонов, в частности, iPhone Х. Официальная стоимость устройства составляет 79 990 рублей и 91 990 рублей за модели на 64 Гб и 256 Гб соответственно.