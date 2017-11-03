Завтра, 4 ноября, в Ташкенте состоится 51-е заседание Электроэнергетического совета СНГ, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

По данным источника, руководители соответствующих министерств, энергетических компаний государств-участников СНГ обсудят ход подготовки энергосистем к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.

Кроме этого, участники заседание обсудят практические аспекты обновления и гармонизации нормативно-технической базы регулирования электроэнергетики, охраны окружающей среды и другие актуальные вопросы многосторонней повестки дня.