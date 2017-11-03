Равноправия женщин и мужчин можно будет достичь лишь через сто лет, если проблемы в этой сфере будут решаться нынешними темпами. Об этом говорится в ежегодном докладе «Глобальный доклад о гендерном разрыве», опубликованном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) в четверг, 2 ноября.

В исследовании ВЭФ подчеркивается, что движение к гендерному равенству в мире впервые с 2006 года не только застопорилось, но и пошло в противоположном направлении. Если год назад ученые считали, что для решения этих задач требуется 83 года, то сейчас речь идет о целом веке. Причем в некоторых сферах деятельности этот срок в два раза больше. В частности, равноправия в области труда и занятости женщинам придется ждать не менее 217 лет.

Таджикистан в рейтинге среди 144 стран мира находится на 95-м месте с обеспечением равноправия полов на 67,8 процентов. Это чуть ниже среднемирового уровня, который составляет 68 процентов.

Рядом с Таджикистаном расположились Грузия, Армения и Азербайджан. Казахстан на 52-ом месте, Россия – на 71-ом, а Кыргызстан - на 85-ом месте. Узбекистан и Туркменистан не фигурируют в рейтинге.

В первую десятку рейтинга вошли Исландия, Норвегия, Финляндия, Руанда, Швеция, Никарагуа, Словения, Ирландия, Новая Зеландия и Филиппины.