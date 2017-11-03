В Таджикистан поступила партия зерноуборочных комбайнов CLAAS CROP TIGER, которая реализуется в республике дилером CLAAS в Таджикистане – компанией AGRALIS GmbH. Практическое ознакомление с их работой состоялось 5 октября в городе Турсунзаде.

Как отмечает менеджер компании AGRALIS в Таджикистане Саиднуриддин Бахриддинов, AGRALIS GmbH - немецкая организация, которая начала свою деятельность в республиках Центральной Азии, в том числе и в Таджикистане с 2012 года в качестве дилера CLAAS и других известных немецких производителей сельскохозяйственной техники и оборудования для земледелия.

Основная цель компании – обеспечить доступность современной европейской сельхозтехники и сервиса для азиатских аграриев.

Стоит отметить, что компания AGRALIS импортирует следующее оборудование от CLAAS в Таджикистан: тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, пресс-подборщики, телескопические погрузчики, косилки и другую технику. Представленные комбайны CLAAS CROP TIGER являются универсальными и позволяют убирать не только рис и зерновые, но и кукурузу, сою, бобовые, горчицу, нут и многие другие культуры.

«Перед тем, как приступить к эксплуатации оборудования на местах, после его продажи «Агралис Таджикистан» сначала организует тренинги для специалистов, чтобы фермеры и комбайнёры познакомились с этой техникой для дальнейшего эффективного использования. Одновременно для проданного оборудования предоставляется гарантия на один год. Что касается предоставления сопутствующих технических услуг, наши специалисты всегда готовы их своевременно предоставить», - подчеркнул менеджер по продажам представительства компании AGRALIS в Таджикистане Саиднуриддин Бахриддинов.

В прошлом году в Таджикистан поступили два комбайна CLAAS CROP TIGER, как экспериментальные, которые отлично прошли техническое испытание.

В 2017 году «Агралис Таджикистан», по согласованию с РГУП «Таджикагролизинг», импортировала в республику еще 10 единиц CROP TIGER, 6 из которых являются гусеничными, 4 - колёсными. В настоящее время в республике насчитывается 12 комбайнов CROP TIGER.

5 октября на полях фермерского хозяйства «Атхамбобо» города Турсунзаде состоялось практическое ознакомление с работой рисоуборочных комбайнов, в котором приняли участие руководители фермерских хозяйств, комбайнёры и представители СМИ.

Демонстрация показала, что компактные и лёгкие комбайны TERRA TRAC и WHEEL семейства CROP TIGER отлично подходят для работы на рисовых полях. Они не только облегчают и ускоряют процесс уборки риса, но и обеспечивают превосходное качество при минимальных потерях.

Преимущество этой техники заключается в том, что сразу собирается весь зерновой урожай, независимо от влажности почвы; при этом существенно уменьшаются потери по сравнению с альтернативными способами уборки, а это, в свою очередь, снижает денежные затраты и экономит время.

Технологии, применённые в комбайнах CROP TIGER, облегчают работу механизаторов и просты в эксплуатации.

В настоящее время рисоуборочные комбайны работают в дехканском хозяйстве «Ахтамбобо». Руководитель данного хозяйства отмечает, что благодаря новой технике урожай будет собираться вовремя и не будет потерь.

Председатель дехканского хозяйства «Атхамбобо» Ахмадджон Тагоев в беседе с корреспондентом НИАТ «Ховар» отметил о своевременности и огромной поддержке, которая оказала рисоуборочная техника CLAAS CROP TIGER его хозяйству.

В частности он отметил, что имеет 19 гектаров земли, на которых засеяны различные сельхоз культуры. «5 гектаров земли отведено под рис, ещё 5 гектаров под виноградник, 3 гектара под сад, остальная площадь под другие сельхозугодия. В этом году, благодаря рисоуборочному комбайну CLAAS CROP TIGER 40, мы собрали хороший урожай - 8 тонн риса. Это здорово. Наши комбайнёры в своей работе используют два рисоуборочных комбайна и один пресс-подборщик MARKANT 55 семейства CLAAS» , - говорит Тагоев.

«Эффективность работы рисоуборочного комбайна высокая и полностью оправдывает себя. Мы экономим и время и средства, не только на сборке, но и сушке и очистке риса. Если в том году, нам потребовалось 6-7 дней, чтобы собрать урожай, так как ежедневно собиралось всего 30-40 соток при участии 25-30 человек, то в этом году наша работа не только облегчилась, но и ускорилась. С 1,5 соток земли мы сейчас собираем максимально 120 кг риса», - продолжил Тагоев.

«Наши ожидания полностью оправдались, это очень качественная техника, особенно гусеничная, которая может собирать урожай и на воде и на болоте», - продолжил Тагоев.

«До этого, уборка урожая была моей головной болью: как собирать урожай, где и откуда набирать людей, как платить им зарплату. Эти вопросы не давали мне покоя. После получения новой техники, все эти проблемы отпали, теперь я могу спокойно жить и работать, зная, что мой урожай будет собран вовремя и без потерь. Там, где водянистая местность, хорошо применим гусеничный комбайн, а где сухо - колёсный комбайн. Причём за каждый из них закреплены по два комбайнёра, которые сменяют друг друга. Представьте, если я нанимал по 30 работников и ежедневно каждому платил по 30-40 сомони, кроме обеда, какие расходы были у меня. Сейчас этого нет», - пояснил фермер.

Тагоев поблагодарил РГУП «Таджикагролизинг», которое предоставило эту технику на лизинговой основе сроком на 5 лет.

«Я очень доволен. Ежедневно, если работают два комбайнёра, то в день собирается урожай с 2-х, а то и 3-х гектаров земли. А если бы грядок риса было бы больше, то с такой техникой мы могли бы обрабатывать до 6 гектаров в день. Когда работа шла вручную, очень часто мы не успевали до зимы, сейчас техника и косит, и собирает, и очищает, выдавая готовую продукцию. Да и затраты на солярку совсем мизерные. Было бы здорово, если такая сельхозтехника была предоставлена всем нашим фермерам и дехканским хозяйствам, тогда намного бы увеличилась производительность и урожайность», - добавил фермер.

Руководитель дехканского хозяйства «Мехрубон» Изатулло Абдуллоев является арендатором техники: «У нас в хозяйстве пока нет своей собственной техники, поэтому мы её арендуем у МТС РГУП «Таджикагролизинг» в городе Турсунзаде. Эту технику мы используем по договору - 1,5 тысячи сомони за 1 га земли. Нам очень легко стало работать, чем в прежние годы, новые комбайны фирмы CLAAS - хорошее подспорье для дехканских хозяйств. Самое главное преимущество в том, что мы перестали работать вручную. И сборку и чистку осуществляет рисоуборочный комбайн, например с 1 га получается собрать 5-6 тонн риса сорта «Юбилейный». Это качественный и дорогой рис»

«Прежде чем, приступить к работе на таких комбайнах, как CLAAS CROP TIGER 40, в Душанбе был организован трёхдневный семинар по подготовке комбайнёров. Семинар проводили сотрудники компании «Агралис Таджикистан» и совместно с РГУП «Таджикагролизинг» на базе СП «ТочИрон», а практические занятия проходили у нас на поле. Причём практические занятия проводил немец, представитель компании CLAAS, сам показывал все возможные манипуляции по работе с комбайном. В семинаре приняли участие свыше 30 дехкан, комбайнёров, представителей Центров технического обслуживания Вахдата, Худжанда, Турсунзаде, Душанбе», - отметил руководитель Центра оказания технических услуг города Турсунзаде Кодир Хусаинов.

В заключение хотелось бы отметить, что для каждого дехканина и фермера имеет большое значение качество и своевременность уборки урожая, а высокотехнологическая зерноуборочная техника CLAAS CROP TIGER служит для них большим подспорьем.