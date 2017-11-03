МВД Узбекистана будет круглосуточно искать в СМИ и интернете недостоверную или посягающую на авторитет органов внутренних дел информацию. Об этом говорится в постановлении правительства от 30 октября 2017 года, пишет «Фергана».
Круглосуточным мониторингом займется управление по связям с общественностью и СМИ, которое появится в системе пресс-службы МВД. Выявив нежелательную информацию, управление должно будет обязательно на нее отреагировать.
Эта структура займется также организацией встреч и брифингов чиновников с представителями гражданского общества, а также открытого прямого диалога руководства МВД с гражданами.
В структуре управления появится медиацентр, который будет готовить медиапроекты для регулярного информирования населения об актуальных вопросах охраны общественного порядка, профилактики правонарушений и борьбы с преступностью. Медиацентр будет отвечать и за широкое освещение криминальной ситуации в стране с тем, чтобы не допустить распространения недостоверной информации о деятельности органов внутренних дел.
До 1 декабря должен быть утвержден порядок своевременного и достоверного освещения событий, вызвавших общественный резонанс, включая организацию эфирных выступлений по этим вопросам уполномоченных представителей МВД.
В апреле 2017 года президент Шавкат Мирзиёев раскритиковал деятельность органов внутренних дел Узбекистана. В числе недостатков он назвал низкий уровень культуры общения с гражданами, отсутствие диалога с населением и эффективного взаимодействия с органами самоуправления граждан, а также другими институтами гражданского общества.
Авторизуйтесь, пожалуйста
Гулом4 часа назад
Заголовок абсолютно несоответствует содержанию!
Президент поручил министру внутренних дел реагировать на все критические замечания, в том числе и в интернете, а не "искать в СМИ и интернете недостоверную или посягающую на авторитет органов внутренних дел информацию".
Это - большая разница!
У нас вы можете сколько хотите писать в фейсбуке или других социальных сетях о произволе или грубейших нарушениях и никто не будет реагировать со стороны МВД, а в Узбекистане их президент поручил находить такие сообщения и реагировать на них.
У нас, даже когда вы пишите на сайт, пресс-центр вообще не реагирует, а их так называемый прямой телефон с министром - фикция