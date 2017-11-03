В Душанбе прошла конференция Проекта по развитию рынка прав землепользования в рамках программы «Продовольствие во имя будущего» в Таджикистане. Эксперты обсудили комплекс вопросов, связанных с созданием земельного рынка, где фермеры могут покупать, продавать и сдавать в аренду свои сельскохозяйственные угодья.

Данный проект USAID реализуется организацией Chemonics International Inc.

Как отметили участник конференции, для создания цивилизованного земельного рынка, прежде всего, необходимо усовершенствовать земельное законодательство.

По словам специалиста по правовым вопросам Шухрата Шорахмонова, это подразумевает реализацию рыночных принципов землепользования, содействие развитию рынка землепользования в целях эффективности его использования, упорядочение предоставления прав отчуждения на землепользования. В числе актуальных проблем докладчик назвал также упрощение процесса регистрации прав на землю и обеспечение гендерного равноправия на землю.

Для решения данной проблемы необходимо принять ряд подзаконных актов, которые определяют правила рыночных механизмов землепользования.

Депутат Маджлиси Оли Джамшед Муртазокулов рассказал о взаимодействии Межведомственной Рабочей группы по земельной реформе с Проектом по развитию рынка прав землепользования. За период своей деятельности Рабочая группа разработала проект Закона РТ о внесении изменений и дополнений в закон РТ «О государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него», который был принят парламентом в октябре этого года. Со стороны рабочей группы доработаны и представлены на согласование в соответствующие министерства и ведомства Концепция земельной политики РТ на 15 лет и Правила по приобретению права пользования земельным участком на рынке прав землепользования.

Начальник правового департамента Ассоциации банков Таджикистана Валерий Ким, рассказывая о проблемах законодательства РТ по ипотеке сельскохозяйственных земель, отметил, что в республике отсутствует регламентация представления права землепользования с правом отчуждения. Есть большие претензии у банков, которые выделяют кредиты сельхозпредприятиям, по поводу определения стоимости права землепользования при залоге и процесс обращения взыскания на заложенное имущество и механизм реализации. По мнению Кима, сегодня продажей заложенного имущества занимаются суды, в которых отсутствуют квалифицированные кадры по земельному рынку. Он предлагает ввести внесудебный порядок взыскания залога за неуплаченный кредит. Кроме того, Валерий Ким попросил пересмотреть закон об ипотеке, так как при существующем законе банкам невыгодно давать ипотечные кредиты.

Директор ГУП «Бакайдгирии молу мулки гайриманкул» (Регистрация недвижимого имущества) РТ Рахмон Умариён и специалист в области регистрации Обид Исломов рассказали об упрощении процедур регистрации земли.

В пилотных районах Хатлонской области открыты модельные офисы по регистрации имущества посредством "единого окна". Теперь фермерам нет необходимости ходить по разным инстанциям: все необходимые документы можно оформить в одном кабинете. В итоге время регистрации сократилось до 50 процентов. ГУП «Регистрация недвижимого имущества» намерено открыть подобные офисы по всей республике.

Рахмон Умариён сообщил также, что планируется сокращение наименований документов для подтверждения права собственности, что значительно облегчает жизнь гражданам. «До сих пор граждане должны получить два документа на право владения собственностью – сертификаты о праве землепользования и о праве собственности. С учетом поправок вместо двух документов понадобится один – Свидетельство о государственной регистрации», - отметил он.

Как известно, получение этих двух документов в республике сопряжено пока с большими бюрократическими препонами и коррупцией.

Во второй части конференции участники обсудили такие важные вопросы как; эффективное управление сельскохозяйственными землями Резервного и Специального фондов, развитие оценочной деятельности, повышение уровня знаний и защищенность рынка сельхозземель. Кроме того, гость из Кыргызстана Бахыт Айткулов поделился опытом своей страны и в управлении сельскохозяйственными землями Госфонда.

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