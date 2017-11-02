Таджикистан поддерживает открытие в республике филиалов передовых исламских банков с Ближнего Востока, в частности катарских банков. Также поддерживаются инициативы, направленные на участие исламских банков с этого региона в уставном капитале коммерческих банков Таджикистана.

Об этом заявил глава национального банка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода на встрече с делегацией Центрального банка Катара, которая состоялась 1 ноября в Душанбе.

Как передает пресс-служба НБТ, председатель катарского Центробанка Шейх Абдулла ибн Сауд Оли Сони приветствовал налаживание системы исламского банкинга в Таджикистане. Он отметил, что Центробанк Катара с учетом своих инвестиционных возможностей готов наладить качественно новый уровень сотрудничества в экономических сферах, в частности в банковской системе.

Шейх Абдулла подчеркнул, что Национальный банк Таджикистана может использовать высококвалифицированных банковских специалистов Катара для переобучения сотрудников банковской системы Таджикистана.

Напомним, закон «Об исламской банковской деятельности» был принят в Таджикистане еще летом 2014 года.

Ряд таджикских банков, в частности Банк развития Таджикистана (входит в структуру ОАО «Таджиксодиротбанк») и «Сохибкорбанк», уже изъявили желание работать по принципам исламского банкинга.

Однако, для того, чтобы исламские кредитные организации приступили к работе, необходимо некоторые подзаконные нормативно-правовые акты, разработка которых на данный момент проводится при помощи международных консультантов.

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