Тело 21-летнего Суннатулло Джураева, погибшего в результате ДТП под Саратовом, накануне вечером было доставлено в Душанбе. Джураев управлял микроавтобусом, в котором находились еще 10 граждан Таджикистана.

21-летний уроженец Шаартузского района Сунатулло Джураев, погибший 30 октября в ДТП в Саратовской области, был доставлен в Душанбе 1 ноября, сообщили «АП» в Международном аэропорту Душанбе. По данным российских СМИ, именно Джураев управлял микроавтобусом, который протаранил КАМАЗ.

В машине находились еще 10 граждан Таджикистана. На месте происшествия вместе с водителем погибли еще четыре человека. Шесть человек с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

По предварительным данным МВД РФ, 28-летний водитель КАМАЗа не уступил дорогу ехавшему по трассе микроавтобусу. Водитель фуры задержан, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Посольство Таджикистана также установило личность пятого погибшего. Им оказался Точимуродов Мухаммадшо Усмонович, 27.01.1989 года рождения, уроженец Яванского района.

«Погибших будут поэтапно доставлять на родину после завершения судебно-медицинских экспертиз», - сообщил «АП» официальный представитель посольства Таджикистана в России Сарвар Бахти.

По данным посольства в результате ДТП также погибли: Амонов Шерали Махмадаливеич, 26.11.1988 г.р., уроженец Джайхунского района; Хидирзода Шерзоди Ашур, 11.07.1994г.р., уроженец Пенджикентского района; Бобомуродов Илхомджон Хайруллоевич, 16.12.1988, уроженец Шахринавского района.

Еще шесть человек с травмами госпитализированы в больницы города Саратова. По словам врачей, состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

Список госпитализированных граждан:

1.Зувайдуллоев Далер Махмадулоевич, 18.05.1988 г.р., уроженец Дангаринского района, находится в областной больнице. Состояние тяжелое.

2. Тураев Абдухолик Амоналиевич, 08.03.1998 г.р., уроженец Яванского района. Находится в травматологическом отделении, состояние средней тяжести.

3. Сулаймонов Ифтихорхуджа Махмадшарифович, 28.04.1981 г.р.. Находится в областной больнице ЦентрСпаса.

4. Рустамов Замирджон, 12.08.1995 г.р. Находится в реанимации в больнице Петровского района, состояние стабильно тяжелое.

5. Фаёзов Толиб Мухаббатович, 16.04.1984 г.р., перелом позвоночника. Находится в больнице Петровского района, состояние средней тяжести.

6. Меликов Хуршед Имомкулович, 15.02.1998 г.р., сотрясение мозга. Находится в больнице Петровского района, состояние стабильное.

Посольство совместно с представительством Минтруда Таджикистана выясняют все обстоятельства произошедшего.

Для дополнительной информации родственники и близкие пострадавших могут связаться по следующим телефонам: в Таджикистане 44 640 19 51; в Москве +7926 255 09 27; в Саратове +7962 616 30 62.

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