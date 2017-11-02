Вашингтон не приостанавливает программу визовой лотереи и не вносит в нее никаких изменений. Об этом ТАСС сообщили в Госдепартаменте США.

«В настоящее время не производится никаких изменений в программе "Лотерейная программа визового разнообразия", которая установлена законом», — сообщили агентству.

В среду президент США Дональд Трамп заявил о решимости отменить лотерею на вид на жительство в США (грин-карта). «Я хочу систему, основанную на достоинствах. Мы активно выступаем за такую миграцию, больше никаких лотерей от демократов. Нам нужно стать гораздо сильнее (и умнее)», — написал Трамп.

О том, что совершивший теракт в Нью-Йорке уроженец Узбекистана 29-летний Сайфулло Саипов выиграл грин-карту в лотерею и приехал в США, стало известно ранее 1 ноября.

Программу розыгрыша виз Diversity Immigrant Visa реализует Госдеп США. Ежегодно разыгрывается 55 тысяч виз для граждан стран с низким уровнем иммиграции в Соединенные Штаты. Отмечается, что компьютер определяет победителей лотереи путем случайного выбора.

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что обвиняемый в совершении теракта в Нью-Йорке Сайфулло Саипов должен быть наказан путем смертной казни.

«Нью-йоркский террорист был рад, попросил повесить флаг ИГ в своей палате в больнице. Он убил восемь человек, серьезно ранил 12. ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ!» — написал американский лидер (стилистика автора сохранена).

Ранее врио прокурора южного округа Нью-Йорка Джун Ким заявил, что Саипову, совершившему теракт в Нью-Йорке, грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

Днем 31 октября в Нью-Йорке 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов осуществил атаку от имени ИГ, использовав арендованный грузовик. В результате погибли восемь человек. Ему предъявили обвинения в терроризме.