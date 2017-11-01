В Душанбе состоится турнир по футзалу на Кубок Национального банка Таджикистана.

В офисе Федерации футбола Таджикистана состоялась жеребьевка Межбанковского турнира по футзалу на Кубок Нацбанка.

В соревнованиях примут участие 16 команд. По итогам жеребьевки команды были разделены на четыре группы. По результатам групповых матчей 8 лучших футбольных коллективов продолжат борьбу за Кубок в матчах плей-офф.

Как сообщил «АП» руководитель отдела любительского футбола Таджикистана Фуркат Ахмеджанов, команды банков Таджикистана активно участвовали в чемпионате страны по футзалу на протяжении нескольких лет, находясь среди лидеров.

- К сожалению, в настоящее время финансовые трудности не позволяют им выступать в футзальной элите, но, несмотря на это, команды не распались и продолжают играть в турнирах среди любителей. Мы надеемся, что этот турнир по накалу борьбы и уровню мастерства футзалистов не уступит матчам более высокого ранга и команды покажут красивую и зрелищную игру, - отметил Фуркат Ахмеджанов.

Календарь первых матчей турнира:

НБТ – ПМФБ (Первый микрофинансовый банк)

IBT (Международный банк Таджикистана) – Финка

Коммерцбанк – Казкоммерцбанк

Ориёнбанк - Сохибкорбанк

Турнир стартует 6 ноября. Все матчи пройдут в Спортивном комплексе Таджикстандарта «Якка чинар». Начало матчей – в 10.00. Финал и матч за 3-е место состоятся 3 декабря.