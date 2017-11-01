АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 2 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

- В Душанбе с двухдневным официальным визитом прибудет президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

- Конференция на тему «Землепользование в РТ. Правовое регулирование и пути совершенства» пройдет в гостинце Хаятт. Начало в 9 часов

- В Российско-Таджикском (славянском) университете пройдет показ мод. Свои коллекции представит известный японский дизайнер Джунко Кошино и таджикский дизайнер Нафиса Имранова. Начало в 16 часов.

- В гостинице «Серена» состоится открытие выставки художника Бахрома Исматова. Начало в 18 часов. Выставка будет работать до 28 ноября. Вход свободный

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 2 НОЯБРЯ

1930 - Сдан в эксплуатацию Кулябский хлопкоочистительный завод.

2004 - Впервые в судебной практике в РТ применена статья 130 УК РТ – «торговля людьми». К 14 годам лишения свободы приговорена женщина, эксплуатировавшая свою приемную дочь в качестве проститутки.

2009 - В Душанбе подписана Совместная стратегия партнерства между Таджикистаном и 12 донорскими организациями.

2013 - Молодежное крыло правящей в стране Народной демократической партии Таджикистана «Созандагон Ватан» («Созидатели Родины») провело акцию в поддержку своего лидера, президента Эмомали Рахмона «Мой президент».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 2 НОЯБРЯ

1944 года – родился ученый Ахадбой Тешаев

1947 года – родился ученый Бахшибек Гадоев

1952 года – родилась заслуженная артистка Таджикистана Клара Мирзоева

1960 года – родился доктор экономических наук Искандар Самандаров

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 16-21 тепла (в районе Дехавз 11-13 тепла).

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков, по крайнему югу местами мгла. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 28-33 тепла, в предгорьях ночью 6-11 тепла, днем 25-30 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по западу ГБАО ночью -2+3, днем 17-22 тепла, по востоку ГБАО ночью 7-12 мороза, днем 5-10 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 20-25 тепла.

По Худжанду – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 24-26 тепла.

По Курган-тюбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 31-33 тепла.

По Хорогу – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 18-20 тепла.

По Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 28-30 тепла.