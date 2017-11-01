Азиатская футбольная конфедерация (АФК) оштрафовала душанбинский клуб «Истиклол» на 21 тысячу долларов из-за поведения болельщиков.

На 7,5 тысячу долларов был оштрафован столичный «Истиклол» за нарушение, допущенное во время домашнего матча интерзонального финала Кубка АФК с индийским «Бенгалуру» (1:0). Такую сумму душанбинский клуб заплатит за поведение одного из болельщиков, который в концовке матча бросил пластиковую бутылку на поле.

И это, как отмечает сайт Федерации футбола Таджикистана, не первый случай такого поведения болельщиков во время домашних матчей душанбинского клуба в нынешнем розыгрыше турнира. Так, после окончания матча третьего тура группового этапа Кубка АФК с ошским «Алаем» (3:1) на поле Центрального стадиона Душанбе выбежал болельщик, из-за действий которого решением дисциплинарного комитета АФК «Истиклол» был оштрафован на 8 тысяч долларов.

Кроме того, в домашней встрече с «Алаем» болельщики ворвались в микст-зону, где комиссар встречи все зафиксировал и отрапортовал в АФК. Итог – штраф еще на 3 тысячи долларов.

В общей сложности из-за поведения болельщиков на домашних играх АФК-2017 «Истиклол» заплатил штраф в размере 21 тыс долларов.

В связи со случившимися инцидентами, столичный «Истиклол» через свой официальный сайт обратился к болельщикам.

«Мы очень ценим поддержку наших болельщиков, которые всегда заполняют сектора стадионов и являются настоящим 12-м игроком нашей команды. Ваша энергия с трибун всегда передается игрокам, которые бьются за победу. Скоро очень важный матч для «Истиклола» – финал Кубка АФК-2017. Благодаря успешному выступлению нашего клуба на международной арене, Таджикистан во второй раз становится хозяином финала такого престижного турнира. На предстоящий матч ожидается приезд многочисленных зарубежных гостей высокого ранга. Поэтому призываем всех вас, дорогие болельщики, вести себя корректно, соблюдать правила поведения на стадионе и в общественных местах. Последующие наказания из-за действий болельщиков могут привести к тяжелым штрафным санкциям. Футбольный клуб «Истиклол», а также тысячи болельщиков нашей страны не должны страдать из-за необдуманных действий отдельных лиц», – говорится на официальном сайте душанбинского клуба.

Напомним, финал Кубка АФК-2017 между чемпионом Таджикистана душанбинским «Истиклолом» и действующим обладателем трофея иракским клубом «Эйр Форс» состоится в субботу, 4 ноября, на Центральном стадионе города Гиссара. Начало матча в 17:00 часов.