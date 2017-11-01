Фото: с сайта президентаРеспублики Казахстан. Фото из архива

Король Хаишимтского королевства Иордании Абдалла II ибн-Хусейн стал первым лауреатом учреждённой в Казахстане премии за глобальный мир и безопасность, пишет informburo.kz.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил, что лауреатом учреждённой им премии «за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность» стал король Иордании Абдалла II.

Назарбаев объявил об этом 1 ноября в своей резиденции во время церемонии получения верительных грамот от послов иностранных государств, сообщает радио «Азатык».

«За внесённый вклад в построение мира без ядерного оружия я принял решение назначить специальную премию», — цитирует Назарбаева новостной сайт Informburo.

По сообщению агентства «Казинформ», президент Казахстана сказал также, что для присуждения этой премии планируется создать специальный комитет и что эту специальную премию планируется вручать ежегодно 29 августа — в день закрытия Семипалатинского ядерного полигона.

Первое вручение награды, возможно, состоится в ноябре на саммите в Астане с участием глав государств и правительств, сообщает сайт Tengrinews.