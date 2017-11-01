Кто должен страховать работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей? И куда обращаться, когда работники нотариальной конторы вам грубят? На эти вопросы отвечают юристы компании «Химоя».

Платить или не платить?

Согласно п. 2 статьи 19 нового Трудового кодекса от 27 июля 2016 года в обязанности работодателя входит:

- осуществлять обязательное государственное социальное страхование работников;

- страховать работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.

1. Хотелось бы уточнить, относятся ли отчисления в ФСЗН (25%) к пункту «осуществлять обязательное государственное социальное страхование работников».

2. А также уточнить, является ли пункт «страховать работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» обязательным для организаций, не связанных с тяжелым - физическим - трудом. Можно ли указать перечень предприятий, деятельность которых подпадает под пункт «страховать работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей»?

- Как вы правильно подметили, в статье 19, п.2, Трудового кодекса Республики Таджикистан (далее: Кодекс) указывается как бы 2 вида страхования, но уже в статье 348 Кодекса, где речь идет об обязанности работодателя по обеспечению безопасности труда, говорится только об одном виде страхования: "работодатель обязан обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". В то же время в статье 18, п.1, Кодекса говорится о праве работника "на обязательное социальное страхование и пособия по социальному страхованию при временной нетрудоспособности и в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Таджикистан" - один вид страхования.

Также в статье 341 Кодекса говорится о праве работника только на социальное страхование: "Все работники подлежат обязательному социальному страхованию работодателем от несчастного случая на производстве, профессионального заболевания или другого вреда, нанесенного здоровью в связи с исполнением трудовых обязанностей в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан, трудовым договором, соглашением и коллективными договорами".

В статье 187 Кодекса также допускается отсутствие страховых выплат:

"1. При причинении вреда жизни и здоровью работника в связи с исполнением им трудовых обязанностей работодатель обязан возместить вред в объеме, предусмотренном гражданским законодательством Республики Таджикистан.

2. Вред, предусмотренный частью 1 настоящей статьи, возмещается в полном объеме при отсутствии у работника страховых выплат. При наличии страховых выплат работодатель обязан возместить работнику разницу между страховой суммой и фактическим размером вреда".

Уже в статье 344 наряду с другими гарантиями государство гарантирует только один вид страхования: "введение обязательного социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

В статье 359 Кодекса говорится об обязательном и добровольном социальном страховании.

"1. Социальное страхование работников осуществляется в следующих формах:

- государственное социальное страхование;

- добровольное социальное страхование.

2. Государственное социальное страхование распространяется на всех без исключения лиц, работающих по трудовому договору. Средства государственного социального страхования формируются за счет взносов, уплачиваемых работодателями, поступлений из государственного бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Таджикистан.

3. Работники вносят свой взнос в уполномоченные государственные органы по социальному страхованию и пенсии в порядке и размере, определяемом законодательством Республики Таджикистан.

4. Добровольное социальное страхование осуществляется через негосударственные страховые фонды, которые могут создавать организации, коллективы граждан и общественные объединения".

Таким образом, из норм действующего Трудового кодекса выходит, что существует только один вид обязательного страхования - социальное страхование. Пункт 2 статьи 19 Кодекса, где говорится о двух видах страхования, в Кодексе больше нигде не упоминается (не находит свое подтверждение) и создает противоречия с другими нормами законодательства, где говорится только об одном виде страхования.

Также исходя из статьи 187 Кодекса, где законодательство вне зависимости от наличия страховых выплат обязывает работодателя возместить работнику ущерб в полном объеме, тем самым защищая права работника, - отпадает необходимость в каких-то дополнительных видах страхований.

Можно идти прямо в суд

- Куда можно обращаться, когда работники нотариальной конторы грубят гражданам? Кто несет ответственность за ошибки, допущенные секретарем нотариальной конторы? Кто должен компенсировать моральный и материальный ущерб гражданину?

- Нотариальные конторы подчиняются Министерству юстиции Республики Таджикистан. Можете свои жалобы в письменном виде сдать в общий отдел министерства, и вам не позднее месячного срока должны дать письменный ответ на вашу жалобу.

В случае если в нотариальной конторе в добровольном порядке не исправят допущенные ошибки, вы имеете право обратиться в суд.

За взысканием компенсации морального и материального вреда можете обратиться в суд по месту жительства/нахождения ответчика.

Компенсация морального вреда предусматривается нормами статьи 171 Гражданского кодекса Республики Таджикистан: «Если гражданину причинен моральный вред (физические и нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

При определении размера компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред».