Жанр: фантастика, боевик, комедия

Страна: США

Режиссёр: Тайка Вайтити

В ролях: Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Идрис Эльба.

Премьера в Душанбе: 2 ноября, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

Вернувшись в Асгард в поисках таинственного врага, ведущего охоту на Камни Бесконечности, Тор обнаруживает, что действия его брата Локи, захватившего трон Асгарда, привели к приближению наиболее страшного события Рагнарёка. По легенде, это ознаменует последнюю битву Асгарда, последствием которой станет его полное уничтожение. В попытке предотвратить это событие, Тору предстоит прибегнуть к помощи своего товарища из Мстителей Халка. Вместе, им предстоит столкнуться лицом к лицу со злейшим врагом всех девяти миров огненным демоном Суртуром, целью которого является исполнение пророчества о Рагнарёке и уничтожение девяти миров.